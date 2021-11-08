台東縣太平溪人工濕地導覽解說　21環境教育生力軍結業

▲太平溪人工濕地導覽解說人員培訓，培養21名環境教育生力軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局為建構人工濕地友善旅遊環境，提升服務接待能量，今年特別規劃太平溪人工濕地導覽解說人員教育訓練培訓，在落實相關防疫措施，保障學員們的安全與權益下，共有21名學員結業，主要為關心人工濕地及鄰近太平溪的民眾，也有從事觀光旅遊業者、生態調查工作者與相關領域的從業人員，成為人工濕地導覽解說種子教師。課程受到參加學員正面肯定與熱情回饋，除提升人工濕地生態解說與遊憩服務能量，同時給予民眾正確的人工濕地資源的解說知識。



「人工濕地是模仿自然濕地營造的環境」台東縣政府表示，人工濕地有淨化水質及營造生物多樣性的功能，提供民眾良好的生活品質與休憩環境，藉由解說人員培訓，可提升民眾觀察巡視行動，增進民眾對自身居住地區周遭環境的瞭解、培養民眾對周遭環境的關心、進而主動建立富有地方特色的環境，使民眾樂於親近，最終讓環境維護成為一種生活方式，真正落實環境保護工作的永續性。



環保局指出，太平溪人工濕地導覽解說培訓上課時數12小時，課程主題包含人工濕地的設計與淨化功能、濕地鳥類觀察與解說、濕地植物觀察與解說、濕地導覽解說及演練、簡易水質檢測操作教學、太平溪人工濕地水質檢測實作、水裡有什麼？台東平原魚類調查、太平溪人工濕地魚類調查、欲除之而後快？外來入侵生物的故事、太平溪人工濕地外來物種移除等，聘請專業師資授課及實地演練，全方位涵蓋了人工濕地的專業解說及生態知識，培訓後學員並可以依自己所擅長的領域發展。

未來環保局也將持續努力結合人工濕地優良景觀資源與遊憩休閒機能，創造出兼顧環境保護與觀光發展最大經濟效益，達到環境永續經營目標，期待與民眾共同維護人工濕地，為環境保育盡一份心力。