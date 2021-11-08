雙十一購物節小心詐騙　中市警邀中職啦啦隊錄影片宣導

記者李忠憲／台中報導

網路一頁式詐騙橫行，台中市警局刑警大隊為避免民眾受騙，找來中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔與專屬啦啦隊員短今、希希，錄製宣導影片，讓民眾認識一頁式廣告6大特徵及購買流程。警方表示，雙十一購物節將至，民眾網路購物務必當心。

▲台中市刑大邀請中信兄弟隊吉祥物與啦啦隊員錄製影片宣導防詐。（圖／記者李忠憲翻攝）

雙十一購物節將至，台中市警局刑警大隊有鑑於網路購物詐騙甚多，詐騙集團可能也正摩擦掌，製作「一頁式」詐騙廣告，搭上熱門話題商品來詐騙想購物也想搶便宜的民眾。譬如日前中華職棒就遭詐團鎖定，設計網頁銷售相關商品，商品都比市價低上許多，藉此吸引民眾掏錢購買。

▲▼中信兄弟隊吉祥物與啦啦隊員錄影片教導民眾如果分辨一頁式廣告。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市刑大特別邀請中心兄弟隊的吉祥物小翔，以及專屬啦啦隊員短今、希希，一起錄製反詐短片，希望透過一頁式廣告購買過程，讓民眾了解一頁式廣告的「6大特徵」及收到假貨後的「退貨退款」流程。

期讓民眾明瞭、學會辨別「一頁式詐騙特徵」及「網路購物自保」，記得遇到任何好康訊息，先保持懷疑態度，小心求證，避免落入詐騙陷阱。

市刑大表示，所謂的「一頁式廣告」，因網頁沒有其他頁面可以點選，一頁就可以滑到底，故有此稱；是類網站最吸引人的係低於市價許多之金額來吸引消費者，且盜用官方網站照片增加民眾信任度。

一頁式購物詐騙的6大特徵包括，『售價明顯低於市場行情』，並常用限時搶購及下殺等字眼催促民眾儘快下單；『網頁資訊簡陋、粗糙』，夾雜簡體字及模糊圖片；『沒有公司地址、客服電話等(或無人接聽)』，只留電子郵件及LINE私下交易；商品只能使用『貨到付款』或信用卡付款；號稱『免運費、7天鑑賞期及可拆箱驗貨』，不滿意可退貨等，還會貼心附上反詐騙專線字樣；廣告下方所有留言『都是正評』、沒有負評；俟民眾下單收到包裹才發現商品居然是「圖文不符」的廉價商品，經詢問賣家卻遭封鎖，致求償無門。

台中市刑大呼籲，民眾網路購物時，應挑選專業且有完善退貨及退款制度的購物平台或官方網站，且能在網站上，有明確賣家客服聯繫管道，切勿輕易在來路不明的購物網站下單。若已收到商品確定為假貨，亦可立即向物流公司申請「退貨退款」。若發現有可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。

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