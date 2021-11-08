台中男貸款壓力大「菜刀架頸」想輕生　警柔情勸說奪刀化解危機

▲男子將菜刀壓在脖子上，員警勸說。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓男子是家庭唯一經濟支柱，卻因貸款壓力過大，借酒澆愁，宛如韓國《魷魚遊戲》主角翻版！但他沒能拿到入場券，酒後拿菜刀打算了斷自己。幸好警方及時趕到，柔情勸說後趁隙奪刀，化解危機。

清水警分局安寧派出所10月31日晚間9點左右獲報，梧棲區有一名男子拿刀打算輕生。所長王凱正與警員葉梓皓立刻趕到現場，發現持刀的33歲蔡姓男子渾身酒氣，手拿菜刀架在自己脖子上，揚言要輕生，現場十分危急，員警請民眾跟蔡男保持距離，並進行安撫。

▲員警趁隙成功奪刀。（圖／民眾提供）

所長王凱正表示，當時先請蔡男表達心中不滿與苦衷，並說，「我們都是為了生活在努力著，若有什麼三長兩短，家中年邁的母親與年幼小孩要怎麼辦。」蔡男似乎被這些話影響，情緒開始有緩和跡象，他就再勸說蔡男刀不要架在脖子上，很危險，並趁刀放下後衝上前奪走菜刀，化解危機。

據了解，蔡男是家中唯一經濟支柱，但背負貸款壓力過大，才會酒後情緒失控，拿刀想輕生。家屬對於警方能成功奪刀救人一命，也保住一個家，感到非常感謝。

安寧所所長王凱政表示，民眾如有問題可隨時向鄰近警方求助，為民服務是警察工作重點之一，警方將協助尋求社會資源管道予以救助，勿以極端方式解決問題，徒留遺憾及傷痛予家人，另外民眾亦可撥打生命專線1995、安心專線0800-788-995，將有心理輔導師關懷與傾聽。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



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