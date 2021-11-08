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記得領1500元！北市15日發敬老、愛心卡儲值金　「無期限」嗶卡就能用

▲▼柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝，下同

記者袁茵／台北報導

台灣2021年受到新冠肺炎疫情衝擊，自5月下旬因應中央防疫政策，進行為期3個月的三級警戒，直至8月下旬才陸續解封。台北市政府考量長輩、身心障礙者於疫情警戒期間，市府不鼓勵民眾出門使用敬老卡、愛心卡的福利點數，因此2021年11月15日起至同年12月31日止，只要持敬老卡或愛心卡到4大超商或美廉社嗶卡，就可以獲得1500元儲值現金。

台北市政府11月8日舉辦「敬老愛心儲值金」記者會，邀請金馬雙料影后及台北市敬老卡大使陳淑芳與台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市社會局長周榆修、悠遊卡公司總經理邱昱凱同台推動敬老卡宣傳活動。

台北市政府考量長輩、身心障礙者於三級警戒期間，市府不鼓勵市民出門使用敬老卡、愛心卡內福利點數，推出「敬老愛心儲值金」政策，自2021年11月15日起至12月31日止，只要持敬老卡與愛心卡至四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK便利商店）或美廉社嗶卡，即可拿到1500元儲值現金至卡片內，民眾可拿含有儲值金的卡片至商店消費，且該筆儲值金無使用期限。

▲▼柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

陳淑芳現場宣傳敬老卡480點如何暢遊台北市。教導即將滿65歲的長輩使用480點幫助自己延緩失能、活耀老化。柯文哲也現場宣布，為了秉持鼓勵長者持續出門走走，要活就要動，同時推動無現金城市的目標，北市府在疫情趨緩之際，透過嗶卡儲值1500元，鼓勵長者與身心障礙者在後疫情時代使用無現金交易。

柯文哲強調，秉持「紓困、振興、轉型」的理念，北市府更與許多商店合作推出獨家優惠方案，民眾可至台北與我好好慢老、社會局網站查詢相關資訊，鼓勵民眾多至商店消費，振興經濟。邱昱凱同時宣布，悠遊卡單筆消費已從1000元，提高至1500元，希望藉此鼓勵長者與愛心卡市民朋友多利用悠遊卡消費。

【敬老愛心儲值金領取資格、嗶卡時間及地點】

領取對象：持110年12月31日前北市核發有效敬老卡、愛心卡。
敬老卡：長者為西元1956年（民國45年）12月31日前出生；原住民為西元1966年（民國55年）12月31日前出生。

嗶卡時間：2021年11月15日起至2021年12月31日止。

嗶卡地點：全台7-11、全家、萊爾富、OK超商及美廉社櫃檯。

符合資格但尚未辦理敬老卡、愛心卡者，可至台北市任一區公所辦卡。

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