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「10+4」春節檢疫　醫揭隱憂關鍵：若過年爆發重回三級

記者陳俊宏／綜合報導

防疫旅館不足，中央流行疫情指揮中心祭出春節返台「10+4」入境檢疫方案。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學憂心指出，在全年醫療量能最低時段前放寬邊境管控，時機真的合適嗎？值得商榷。

謝宗學7日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，台灣目前COVID-19疫情穩定，疫苗覆蓋率持續上升，國內防疫措施持續鬆綁，接下來必須面對的難題是邊境管控何時開始鬆綁？如何鬆綁？

謝宗學表示，為了舒緩春節返鄉人潮防疫旅館壅塞的情況，提出 「10+4」變通檢疫方案，意即後面4天返家在家檢疫，同住家人必須接種完2劑疫苗且滿14天，則可於同戶內1人1室同住；其實，只要沒有在防疫旅館或集中檢疫所待滿14天，變通方案實際上就是放寬或鬆綁邊境管控，只是名稱不同而已。

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▼指揮中心宣布，春節返台國人可採取10＋4返家檢疫。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學說，春節返鄉人潮造成的壓力，順應民情放寬邊境檢疫標準的原因可以理解，但勢必增加社區群聚的風險；春節期間的醫療量能是全年最低的時段，診所休息、醫院門診亦休診，病房關閉部分床位減量，只剩下急診獨撐大局，萬一在這段醫療量能最低的時段，爆發大規模社區群聚，對於幾乎沒有春節假期的急診醫護，無疑是更為沈重的負擔。

謝宗學認為，疫苗覆蓋率上升到一定程度，邊境必然需要鬆綁，但為了順應返鄉人潮，在全年醫療量能最低時段前放寬邊境管控，時機真的合適嗎？返鄉過春節的權益要顧及，那原本居住在島內居民的權益呢？加上冬天是新冠病毒最活躍的季節，若在春節前後爆發疫情重回三級防疫警戒，半封城的過年將對好不容易逐漸復甦的內需產業，再給予沈重的一擊。

謝宗學指出，接種疫苗只能讓重症率下降，不能保障不爆發疫情，「與病毒共存」的先決條件是醫療量能充足，在可預期醫療量能最低的時段前放寬邊境管制，「時間點」值得商榷。

▼春節檢疫方案。（圖／指揮中心提供）

▲▼春節檢疫2方案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布春節入境檢疫方案，一為在防疫旅館或集中檢疫所住14天，民眾須先於入境時先採一次PCR，檢疫期滿前第12至14天再驗一次，自主健康管理期間，第6～7天還要再用家用快篩檢採檢一次。

另外，若選擇「10+4」方案者，選擇4天返家在家檢疫者，應以1人1戶為原則，同戶內同住家人均已接種2劑疫苗且滿14天，可於同戶內1人1室同住；於防疫旅館、集中檢疫所同住者，返家後可同住一室，但返家前需進行PCR篩檢，陰性才能返家，居家檢疫期滿前1日也須進行PCR檢測。

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