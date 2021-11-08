陳佩琪轟「AZ即期品」　醫：當疫苗是網購，想退貨就退？

記者陳俊宏／綜合報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，該批效期只到今年11/30。台北市長柯文哲夫人、陳佩琪醫師表示，應該不會有人想買即期品， 想幫疫苗公司做功德吧？對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇說，還真的當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？那這批疫苗退掉，不幸又有社區疫情反彈，是不是又要怪政府疫苗進不夠？

陳佩琪7日在臉書指出，不曉得大家會不會幫商家做功德、道德崇高到買即期食品來吃？有人說會啦，要是沒食物吃就快餓死了，或荷包緊縮沒剩幾文錢，或商家打到趴下的折數了， 那就勉強買來吃吧！

陳佩琪說，食物經嘴吃下，最多肚子痛、拉拉肚子之類的，「但疫苗是政府用我們的稅金編預算買的，是打進人體用的，應該不會有人想買即期品，想幫疫苗公司做功德吧？」

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▼柯文哲、陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）



陳佩琪認為，「人要圓謊瞎掰也要聰明些（真奇怪了，醫生應該都有一定的聰明度才對啊），既然說疫苗產能不足，國際極為搶手，那疫苗也應該一出廠就被搶光光才對啊， 哪需我們幫忙搶買即期品？」

對此，陳昶宇在臉書分享陳佩琪的臉書截圖表示，就是之前一直說疫苗不夠才有貨就進啊，疫苗覆蓋率提高、打氣下降，現在就說為何要進快到期的，還真的當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？那這批疫苗退掉，不幸又有社區疫情反彈，那是不是又要怪政府疫苗進不夠？乾脆怪政府不會算命無法未卜先知算了。他也回應網友的留言，指陳佩琪「幾年前還會有一些智慧小語，現在都只剩下酸言酸語了。」

針對該批疫苗，指揮中心發言人莊人祥解釋，國際間疫苗供貨仍不穩定，交貨時程難以確定，國內許多民眾還未在時限內完整接種AZ第二劑，優先提供間隔8周以上民眾接種，以提高第二劑覆蓋率，會掌握接種情形即時調度，避免過期。

▼陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

