台大醫再讚「神藥奇蹟」！安養院住民疫情期全員保住

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王明鉅再讚「神藥奇蹟」！安養院住民疫情期全員保住

▲▼伊維菌素（Ivermectin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊維菌素是治療頭蝨和抗寄生蟲的藥物，WHO不鼓勵人們將其用於新冠療程中。（圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

前台大醫院副院長王明鉅曾在9月分享印度使用疥瘡用藥「伊維菌素」＋微封城成功抗疫；而近日北市聯醫陽明院區爆發「疥瘡感染」，確定有2名患者感染，他再度以「法國的疥瘡奇蹟」為題發文，證實此藥的神奇效力，並強調「我確信伊維菌素這個藥物，不會是某些媒體所宣傳的『有毒』。」

王明鉅昨（7）日在臉書發文指出，法國巴黎郊區一家老人安養院中，一名66歲女患者罹患全身性疥瘡，接著傳染給同機構的老人及工作人員，4名感患者及117名接觸者都接受伊維菌素的治療。後來新冠疫情襲擊，3/17全法國封城，在2個多月期間，該間安養院一共11名住民被確診或高度懷疑感染新冠病毒，但沒有一位變成重症或死亡。

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內文指出，發表論文的皮膚科醫師找出全法國與該家安養院類似大小、年齡層也相仿的其他45家老人安養機構，安養住民共3062人，年齡中位數86歲，「這群住在類似安養院的3062位老人，在法國為Covid 19侵襲的同一段時間，有22.6%感染Covid 19，罹病致死率4.5%。」

老人,病人,拐杖,（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲爆發疥瘡感染的安養院老人遇到新冠疫情「全員保住」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

王明鉅試問，對於該家爆發疥瘡感染的安養院所有住民與家人而言，在新冠病毒席捲全法國的恐怖時刻，「這個數字，應該也算是個小小疥瘡治療奇蹟。它是不是奇蹟，奇蹟又是怎麼來的？大家如此聰明，一定不必我說。」

王明鉅也強調，伊維菌素被美國醫藥當局不斷提出警告，「說吃了會中毒」，在台灣是有健保給付，也是合法治療疥瘡的唯一口服藥物。

至於伊維菌素是否可用來治療新冠肺炎？指揮中心也曾解釋，經專家委員審視國際文獻，發現相關臨床試驗研究證據力等級低，且部分研究涉及科學誠信，其中亦有發表論文被撤回之情形，統合分析結果顯示目前證據不支持可用於治療或預防新冠肺炎，且世界衛生組織WHO及歐美等具公信力之治療指引也不建議使用於新冠病毒。

為確保國人健康，我國診治指引治療藥物建議係根據最高等級實證基礎制訂，參考目前各方面之資料，仍不建議納入我國診治指引之治療建議藥物。

►在家吃鍋，非它不可！

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