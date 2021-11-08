政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：這迴力鏢太狠

記者邱晟軒／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，6日晚間運抵桃園國際機場，指揮中心表示，本批效期僅至11月30日，引發外界質疑。對此，有鄉民就挖出民進黨立委王定宇今年5月22日臉書貼文打臉，當時王定宇宣稱夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，是快過期的瑕疵品，稱若買到就是「報廢變暴利」。

自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間運抵桃園國際機場，根據中央流行疫情指揮中心新聞稿表明，本批疫苗效期至2021年11月30日，疫苗期效只剩下24天，消息傳開後，掀起社會各界熱議。台北市議員王鴻薇就質疑，「民間捐贈的BNT，有效期限幾乎都是穩定的4個月以上，但蔡政府自購的AZ，卻都是3個半月到4個月之間，這批甚至只剩下24天，而AZ的保存期限為6個月，「到底什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？」

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▲政府自購59.4萬劑AZ效期僅24天，鄉民挖舊貼文狠嗆王定宇。（圖／翻攝王定宇臉書）

針對政府買到AZ即期品一事，有鄉民就在批踢踢八卦板發文狠酸，並挖出民進黨立委王定宇5月22日的臉書貼文打臉表示，「王定宇5月時夢到復必泰想賣快過期疫苗，說有效日期是6月或8月，還說這是報廢變暴利，嚇出一身冷汗。然而這次即期AZ，聽說11月底就要到期了，剩不到一個月，不知這算不算報廢變暴利，王定宇這次是否有嚇出一身冷汗？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「嚇到不敢發表言論了」、「王8000的話能信？」、「這批有台灣價值」、「按照當時罵BNT的標準，民進黨正在賣台」、「這咖好久沒談疫苗了XD」、「難怪覺得最近好安靜，雙標仔都閉嘴了」、「今年是迴力鏢元年，天天自鏢，笑死」、「這個迴力鏢太狠了」、「綠能你不能，執政8年被打臉8年不簡單」、「這種造謠者大家也只能苦笑」。

▲政府自購59.4萬劑AZ效期僅24天，鄉民挖舊貼文狠嗆王定宇。（圖／翻攝自批踢踢）

原來當時王定宇臉書發文指出，自己做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣如果買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。王定宇更特別指出，這個批號的BNT疫苗的真實有效期只到2021年6月，指稱按照原來標示只剩下3個月效期。