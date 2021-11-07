明晚北台灣低溫探16度　一圖秒懂全台「氣溫暴跌」趨勢

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局17時最新預報，明天（11/8）清晨鋒面通過東北季風隨之增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚也偏涼。氣象局表示，北部及東北部氣溫將從清晨起一路下降，高溫將由清晨23、24度下降至夜晚16度左右，尤其明天白天與今天白天氣溫相較約有10度左右降幅；其他地區同樣越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，日夜溫差較大。

氣象局表示，未來一週氣溫將「溜滑梯」、明顯下降。週一、週二，全台有感降溫，且中、北、宜花雲量多整天偏涼​

週三至五，全台有感乾冷​、清晨更有寒意，需留意日夜溫差大。預計到本週末，氣溫才會漸漸回升。整體而言，仍是入秋後最有感的冷空氣，若住在空曠郊區的民眾，受輻射冷卻作用影響深夜會更涼冷，民眾務必留意。​

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氣象局表示，明起至週二，受到冷空氣和鋒面及華南雲雨區影響​，中部以北、東北部、東半部明顯轉涼​，其他地區早晚亦冷涼。期間北部東北部有局部短暫雨；東部至東南部、中部地區及南部山區，也有局部短暫雨。週三開始至週五，華南雲雨區漸遠離，降雨範圍漸小​，但東半部、中部以北山區仍有局部短暫雨，週四之後降雨區域則剩下東半部。

氣象局說，週一週二整體而言偏濕冷，週三開始則轉為乾冷模式，期間北部至東北部整天仍偏冷，其他地區則是早晚偏冷。但須留意，週三水氣減少後中午升溫較為明顯、溫差感加大​，還需留意日夜溫差。

氣象局表示，實際回暖則要等到週六（11/13），冷空氣影響漸小​各地氣溫才會回升，但須留意北部及東半部仍有局部短暫雨​，其他各地則為多雲到晴。​

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