　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚北台灣低溫探16度　一圖秒懂全台「氣溫暴跌」趨勢

▲▼一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局17時最新預報，明天（11/8）清晨鋒面通過東北季風隨之增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚也偏涼。氣象局表示，北部及東北部氣溫將從清晨起一路下降，高溫將由清晨23、24度下降至夜晚16度左右，尤其明天白天與今天白天氣溫相較約有10度左右降幅；其他地區同樣越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，日夜溫差較大。

氣象局表示，未來一週氣溫將「溜滑梯」、明顯下降。週一、週二，全台有感降溫，且中、北、宜花雲量多整天偏涼​
週三至五，全台有感乾冷​、清晨更有寒意，需留意日夜溫差大。預計到本週末，氣溫才會漸漸回升。整體而言，仍是入秋後最有感的冷空氣，若住在空曠郊區的民眾，受輻射冷卻作用影響深夜會更涼冷，民眾務必留意。​

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，明起至週二，受到冷空氣和鋒面及華南雲雨區影響​，中部以北、東北部、東半部明顯轉涼​，其他地區早晚亦冷涼。期間北部東北部有局部短暫雨；東部至東南部、中部地區及南部山區，也有局部短暫雨。週三開始至週五，華南雲雨區漸遠離，降雨範圍漸小​，但東半部、中部以北山區仍有局部短暫雨，週四之後降雨區域則剩下東半部。

氣象局說，週一週二整體而言偏濕冷，週三開始則轉為乾冷模式，期間北部至東北部整天仍偏冷，其他地區則是早晚偏冷。但須留意，週三水氣減少後中午升溫較為明顯、溫差感加大​，還需留意日夜溫差。

氣象局表示，實際回暖則要等到週六（11/13），冷空氣影響漸小​各地氣溫才會回升，但須留意北部及東半部仍有局部短暫雨​，其他各地則為多雲到晴。​

 

ET快訊
剛為牠買新車！　蒜頭撐到半夜2點「聽到媽回家」倒地離世
AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：好興奮
于美人驚見「日本人100%撞臉納豆」　傳圖給本尊下秒糗爆
蘋果有線耳機「神功能」　網驚醒了
快訊／高雄芭蕉園大火！　驚見「男性焦屍」
LOL世界冠軍出爐！7千萬獎金入袋　老闆再喊：送每人一套房
快訊／新北驚傳槍響！警現場連開4槍
全台「氣溫暴跌」！　一張圖看懂低溫時程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂吸男友味！她晚上衣服蓋臉「不然怎麼睡」　釣出一排姊妹全聞爆

明晚北台灣低溫探16度　一圖秒懂全台「氣溫暴跌」趨勢

撿骨師搓湯圓家人不敢吃！一聲國罵飆破百萬點閱　網哭：值得敬重

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」保護力更好

哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」：無可取代

「西部太魯閣」竹山天梯重新開放　歡迎來健走但3族群宜止步

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光：長知識

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因：會優先施打

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

狂吸男友味！她晚上衣服蓋臉「不然怎麼睡」　釣出一排姊妹全聞爆

明晚北台灣低溫探16度　一圖秒懂全台「氣溫暴跌」趨勢

撿骨師搓湯圓家人不敢吃！一聲國罵飆破百萬點閱　網哭：值得敬重

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」保護力更好

哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」：無可取代

「西部太魯閣」竹山天梯重新開放　歡迎來健走但3族群宜止步

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光：長知識

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因：會優先施打

梅花旗／黃震武6局無失分率開南奪勝　大同1分險勝南華

雷／吃藥變喪屍「活生生咬死人」開槍也不痛！朴炯植新劇收視紅盤

企排／劉鴻敏旅日成長多助屏東台電連勝　謹慎應戰不被輕易斷電

連蟲都吃！5大「暗黑減肥法」恐怖後果曝　醫嘆：真的會要你命

光洋科新董座將提告馬堅勇！　背信罪及財報不實

打撞球關鍵時刻遇喵店員「絕對防禦」　網笑翻：老師好嚴格

3韓系汪歐爸「高級厭世臉」塞奶　媽嘆：別人都大眼又可愛

綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

生活熱門新聞

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

陸洗腦神曲瘋傳　2035到台灣

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

誰是奶茶界霸主？　內行激推「這家」超意外

好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」　網揭2原因

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

表妹玩壞5萬玩偶　姑姑只肯賠5千

炒飯不一定要醬油！內行加「1神醬」更好吃

更多熱門

相關新聞

入夜東北季風南下　專家：「先濕後乾」影響時間長

入夜東北季風南下　專家：「先濕後乾」影響時間長

根據中央氣象局資訊，今天（11/7）雖為「立冬」但白天尚未受東北季風影響，因此今天中午時氣象局局屬氣象站台中市仍出現32.3度高溫，嘉義市也來到32.2度，北台灣新北市板橋也出現29.8度。

氣象局曝降雪機率　高山還有兩景緻可賞

氣象局曝降雪機率　高山還有兩景緻可賞

明起北部高溫暴降近10度　鋒面殺到降雨熱區曝

明起北部高溫暴降近10度　鋒面殺到降雨熱區曝

明天氣溫狂掉10°C！這周最冷2天時間曝

明天氣溫狂掉10°C！這周最冷2天時間曝

估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

關鍵字：

東北季風降溫中央氣象局

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面