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今東北風增強！上班日「氣溫狂掉10°C」　這周最冷2天時間曝

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲這周東北季風增強，預計氣溫將驟降10度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（7日）東北風增強，中央氣象局表示，這波東北風尚未夾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反應上並不明顯，不過到了週一、週二（8、9日）東北季風增強，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼，預計氣溫將驟降10度，來到16到18度左右，周三後轉乾冷，氣溫也會更低。

氣象局指出，今天鋒後的東北風增強，不過這波東北風尚未夾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反應上並不明顯；天氣上，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨；中南部仍然維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱，高溫可以來到32、33度附近，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22左右，中南部日夜溫差較大，提醒適時調整穿著。

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到了周一、周二，東北季風增強。氣象局透露，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，約16到18度，其他地方早晚也較涼，約18到20度。另外，華南雲雨區東移，各地雲量增多，降雨的熱區主要集中在北部及東北部，東部、東南部、中部地區及南部山區偶爾也有局部性的短暫雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲周一、二，東北季風增強，中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局預估，周三至周五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，是這周最冷的時間，北部、東北部及東部整天較涼、較冷，其他地方早晚也較冷；各地降雨逐漸減少，從下周三東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到下周四之後，漸漸剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，其中周三到周四將是最冷的時間

氣象局指出，到了周六東北季風稍減弱，氣溫也會稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。而14日至16日東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣又會較涼，其他地區早晚也偏涼，而水氣增加也使得北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

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