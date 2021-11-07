立冬新北上看30度！明起氣溫驟降　專家：「先濕後乾」影響時間長

▲今天為24節氣中的「立冬」，北部高溫上看30度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（11/7）雖為24節氣中的「立冬」但白天尚未受東北季風影響，因此今天中午時氣象局局屬氣象站台中市仍出現32.3度高溫，嘉義市也來到32.2度，北台灣新北市板橋也出現29.8度。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，昨天鋒面快速略過，但中高層西風槽距台灣仍遠，所以今天天氣比預期好很多，但晚上，槽前的雲層東移靠近，中部以北、東北部、東部才會陸續轉為有短暫陣雨天氣，南部、東南部雲量也將增多。

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吳勝宇說，今天入夜後東北季風增強溫度才會下降，白天這段期間大部分地方有陽光，仍屬於溫暖的立冬，但如果預報情況順利，明天週一的天氣就會跟今天完全不同，尤其北台灣感受差異會最明顯。

台灣颱風論壇｜天氣特急也表示，北方冷空氣「正在路上」，到了明天，北台灣、宜蘭就會明顯感覺到冷。其他地區因為有山脈阻擋，感受上會再更晚一些，白天又有陽光，低溫出現的時間在夜晚至清晨。

台灣颱風論壇也分析，該波冷空氣屬於「先濕後乾」、「維持時間長」。北台灣建議把握今天的溫暖天氣，其他地區則須注意日夜溫差可達10度以上，還請民眾務必留意。

