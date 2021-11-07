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明起北部高溫暴降近10度！鋒面+冷空氣轉濕冷　降雨熱區曝光

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局表示，受華南雲雨區影響，該波冷空氣屬「前濕後乾」。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天各地白天依舊溫暖，但須留意入夜隨東北風增強，未來一週將受東北季風影響。中央氣象局預報員林定宜表示，今天受微弱東北風影響，但尚未挾帶冷空氣南下，因此白天時各地依舊溫暖，北部至東半部白天高溫都可來到27至29度，中南部地區依舊偏熱，白天高溫可達32至33度，但須留意入夜後各地低溫多會降至21至22度，尤其中南部日夜溫差逾10度，還需留意。

此外，林定宜也說，今天受東北風影響迎風面基隆北海岸、東半部雲量稍多，偶有零星短暫陣雨，中南部則維持多雲到晴的好天氣，民眾不妨利用今天踏青出遊或從事家務。

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明起至週二（11/8、11/9）東北季風增強，林定宜分析，明起中部以北、東北部、東部天氣明顯轉涼。明天上午起北台灣高溫預計就在20度以下，和今天白天高溫相比，降幅恐逼近10度之多，入夜之後則要留意出現16度低溫；中南部則數日夜溫差大的天氣型態，明後兩天中南部清晨與夜間低溫下探19至20度，但白天中部地區還是有機會來到26至27度，南部再溫暖一些，高溫有機會達28度。

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局提醒，明天起北部轉濕冷，民眾記得攜帶雨具。（圖／記者李毓康攝）

另外，林定宜也說，明後兩天另受華南雲雨區東移影響，北部和東半部有短暫雨，東部和東南部地區也有局部短暫雨發生機率，中部、南部山區也有零星短暫雨發生。尤其北台灣偏濕涼，民眾還需留意攜帶雨具。

林定宜談到，該波雨勢預計影響至週三，週三開始至週五（11/10～11/12）轉為乾冷型態，週三降雨地區縮減為東半部和中部以北山區有局部短暫雨，週四起降雨地區再縮減，僅東半部有局部短暫雨。但特別提醒民眾，轉乾冷後夜間和清晨易受輻射冷卻作用影響，西半部沿海空曠地區、近山區有機會出現14度低溫，但低溫持續時間短、白天隨即回溫，仍需提醒近山區和沿海清晨作業民眾需留意。

林定宜表示，該波東北季風影響時間較長，預計至本週末（11/13）東北季風才會稍微減弱、氣溫回升，預計屆時東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。建議民眾持續留意氣象局資訊。

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