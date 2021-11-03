冷空氣升級！估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

▲氣象局預估下週冷空氣有機會達到大陸冷氣圖等級。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（11/3）17時最新預報，預報員林定宜表示，氣象局已更新週報預測，下週一開始至下週三（11/8、11/10）受東北季風或大陸冷氣團影響，且有較大機會達到大陸冷氣團等級，代表不只雙北近郊，台北市平地也有機會測得14度低溫，近郊區不排除下探12度，最冷的時間點則為下週三全天到週四的清晨。

中央氣象局預報員林定宜表示，氣象局已將下週原先受東北季風影響，更改為受東北季風或大陸冷氣團影響，且有很大的機會冷空氣將達大陸冷氣團等級。

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林定宜分析，本週六和下週日（11/6、11/7）受鋒面通過以及東北風稍為增強影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。但下週日北部降溫還不明顯，高溫雖較週六後回暖時略低，但還是可達到25度左右。下週一至週二民眾就會感覺到顯著降溫，低溫約在15至16度間，尤其週二北台灣全天上感受已較冷。

林定宜說，該波冷空氣影響最冷的時間點落在下週三全天以及下週四的清晨，大台北市區有機會下探14度達大陸冷氣團標準，北部沿海空曠地區、近山區則有機會來到12度。

但值得留意的是，下週一至週二除了冷空氣先報到外，也受華南雲雨區東移影響。林定宜說，下週一、二兩天中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲。週三開始逐漸轉乾冷，降雨縮減至北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，預計週三晚間轉為乾冷模式。

林定宜說，整體而言下一波冷空氣呈現「先濕冷後乾冷」，期間還請民眾注意保暖，並持續留意氣象局資訊。