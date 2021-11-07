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「蘇貞昌操作美豬=毒豬」　國民黨批：從台灣騙到美國

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 外交國防組 外交部次長田中光 僑務委員會委員長童振源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨（7日）舉辦公投說明會新竹場，並批評國民黨用公投亂台灣，對此，中國國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨執政不力才引出四大公投，蘇貞昌正身兼護航民進黨錯誤施政的「主謀」與「把風者」，竟然還想甩鍋給國民黨，實在是「做賊的喊捉賊」、「打人的在喊疼」。

林家興認為，當蘇貞昌批評國民黨提出同意四大公投是「來亂台灣」，可曾檢討反省民進黨政府才是扼殺人民公投權利、食品安全的主謀，「而推動「四個不同意」來反對民意的蘇院長，不也正是身兼民進黨扼殺臺灣民主與健康的把風者？」

鄭文燦今也批評，國民黨反對萊豬進口，是「把美國人當三歲小孩」看不出反萊豬背後是要阻擋台灣接軌國際、讓台灣無法參加國際經貿組織，對此，國民黨發言人江怡臻回擊，當蘇貞昌與鄭文燦把反對萊豬的民生問題與國際經貿議題掛鉤，才是真的「把台灣人與美國人都當三歲小孩」。

江怡臻指出，在美國的豬肉生產中，明明有絕大多數78%不含萊劑的豬肉可進口，民進黨卻要為22%的萊豬破壞美豬在台灣的聲譽，甚至混淆「萊豬」與「美豬」，甚至掛勾台灣的國際貿易信譽，根本是在傷害台灣的對外關係，也陷美國於不義。

江怡臻提醒，當民進黨承諾的2025年非核家園進度嚴重落後，台灣民生與產業面臨缺電風險，只好提早重啟檢修中的核三來救援、人民也被迫承擔空汙「用肺發電」，蔡政府可曾對台灣能源轉型務實負起責任？

鄭文燦再指，三接在馬英九任內核定，那時他自己當市長，很了解，也告訴當時經濟部要通過環評，待蔡英文上任接受我們的建議，三階外堆，減縮至23公頃，這是民進黨保護海岸生態非常重要的決定。國民黨讓能源轉型掰咖，提出停止三接，讓台灣有缺電用電困難，北台灣陷入工業沒辦法往前走、台商沒法回流，這公投是害台灣。

對此，江怡臻指出，當鄭文燦忘記觀塘工業區第一期造地工程，是陳水扁執政時期的2001年11月12日正式開工；再來2018年10月08日，蔡政府讓三接環評再度過關，所以三接才會在2019年11月正式開工，而當年馬英九有魄力停掉國光石化保護濕地，反觀蔡英文承諾「藻礁永存」卻蓋三接天然氣毀藻礁，兩相對照實在諷刺，也才能檢驗出政治人物真正的信念堅持。

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關鍵字：

蘇貞昌國民黨四大公投萊豬核四公投綁大選藻礁

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