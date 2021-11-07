2012年反美牛臉書貼文被翻出　蘇貞昌：國民黨這是扭曲

▲蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）



記者林銘翰／新北報導

決戰年底4大公投，國民黨台北市議員游淑慧指出，行政院長蘇貞昌2012年曾在臉書表示，禁止含有萊克多巴胺的美國牛肉進口，並直言「原來蘇貞昌當年是反美急先鋒」。對此，蘇貞昌7日受訪時表示，國民黨千萬不要萬了一黨之私，阻擋台灣走向國際、做國際貿易，並且破壞台美關係。

游淑慧6日在臉書表示，蘇貞昌2012年3月7日曾在臉書貼文指出，食安絕對不能寬鬆，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是他行政院長任內規定的，並批評時任的總統馬英九不顧民眾健康、專家見解決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口。

蘇貞昌7日中午在民進黨立委江永昌、民進黨新北市議員戴瑋姍、民進黨新北市議員參選人黃韋鈞等人的陪同下，出席在新北市中和區舉辦的「新北市屏東同鄉會會員大會」。

蘇貞昌會前受訪時表示，國民黨這是扭曲，早在2012年7月5日聯合國國際食品法典委員會（CODEX）的相關標準一出來之後，隔天擔任民進黨主席的他就立刻宣布，「絕對遵照國際標準，我們會注意食品安全」。

蘇貞昌也批評，國民黨現在卻扭曲，「它自己要進口萊牛卻反對萊豬，自己把美國豬肉講成瘋豬肉、毒豬」，就連美國在台協會（AIT）處長孫曉雅都出來表示不滿。

蘇貞昌呼籲，國民黨千萬不要萬了一黨之私，阻擋台灣走向國際、做國際貿易，並且破壞台美關係，政府為國人的健康一定會嚴格把關，請國人支持政府，對於國民黨這樣子的作法，大家一定要表示不同意。