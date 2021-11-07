　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2012年反美牛臉書貼文被翻出　蘇貞昌：國民黨這是扭曲

▲▼蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）

▲蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）

記者林銘翰／新北報導

決戰年底4大公投，國民黨台北市議員游淑慧指出，行政院長蘇貞昌2012年曾在臉書表示，禁止含有萊克多巴胺的美國牛肉進口，並直言「原來蘇貞昌當年是反美急先鋒」。對此，蘇貞昌7日受訪時表示，國民黨千萬不要萬了一黨之私，阻擋台灣走向國際、做國際貿易，並且破壞台美關係。

游淑慧6日在臉書表示，蘇貞昌2012年3月7日曾在臉書貼文指出，食安絕對不能寬鬆，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是他行政院長任內規定的，並批評時任的總統馬英九不顧民眾健康、專家見解決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口。

蘇貞昌7日中午在民進黨立委江永昌、民進黨新北市議員戴瑋姍、民進黨新北市議員參選人黃韋鈞等人的陪同下，出席在新北市中和區舉辦的「新北市屏東同鄉會會員大會」。

蘇貞昌會前受訪時表示，國民黨這是扭曲，早在2012年7月5日聯合國國際食品法典委員會（CODEX）的相關標準一出來之後，隔天擔任民進黨主席的他就立刻宣布，「絕對遵照國際標準，我們會注意食品安全」。

蘇貞昌也批評，國民黨現在卻扭曲，「它自己要進口萊牛卻反對萊豬，自己把美國豬肉講成瘋豬肉、毒豬」，就連美國在台協會（AIT）處長孫曉雅都出來表示不滿。

蘇貞昌呼籲，國民黨千萬不要萬了一黨之私，阻擋台灣走向國際、做國際貿易，並且破壞台美關係，政府為國人的健康一定會嚴格把關，請國人支持政府，對於國民黨這樣子的作法，大家一定要表示不同意。

ET快訊
王家梁交往「吐怨言」　聽完許維恩回答讓他動怒了
正妹罹怪病！　上空美背爬滿「密麻紅斑」
伍佰代言影片被慘酸：學生期末作業　高流回應了
買好市多炒麵「吃一口酸味噴發」！　內行喊正宗
劉雨柔顯赫家世曝光！馬來西亞2／3榴槤產自她家
誰是奶茶界霸主？內行激推「這家」超意外
家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」制裁　網喊過癮加碼曝1招
麥當勞買1送1、肯德基下殺1折　優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德發表「台美關係、外交新局」演說　「樂見中國民主化」

民團、國民黨各提2公投案　朱立倫：「四個同意」台灣更好

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

2012年反美牛臉書貼文被翻出　蘇貞昌：國民黨這是扭曲

柯建銘嘆台灣「何其可悲」：國民黨正利用公投摧毀國家

「有股力量想拖住台灣」　蔡英文疾呼：還內耗錯失大好機會

瑞莎成「公投首投族」　甜笑分享投票4提醒

林姿妙、盧秀燕也反對興建核四　蘇貞昌諷朱立倫：機關算盡太聰明

邀駐台使節體驗釣蝦　賴清德：希望讓你們了解台灣文化

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

賴清德發表「台美關係、外交新局」演說　「樂見中國民主化」

民團、國民黨各提2公投案　朱立倫：「四個同意」台灣更好

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

2012年反美牛臉書貼文被翻出　蘇貞昌：國民黨這是扭曲

柯建銘嘆台灣「何其可悲」：國民黨正利用公投摧毀國家

「有股力量想拖住台灣」　蔡英文疾呼：還內耗錯失大好機會

瑞莎成「公投首投族」　甜笑分享投票4提醒

林姿妙、盧秀燕也反對興建核四　蘇貞昌諷朱立倫：機關算盡太聰明

邀駐台使節體驗釣蝦　賴清德：希望讓你們了解台灣文化

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

爆米花／下勾朱誥鎮7局失1分　合庫勝台電穩住第一

伍鐸VS陳鴻文　台灣運彩開盤看好味全龍

最上位卻也最孤獨！《以吾之名》朴喜洵與李政宰都輸給了信任

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

嚇傻！Pixel 6傳「半夜撥幽靈電話」 語音助理出包一招可解

南投杉林溪楓紅了！還有「黃金林映湖水」美呆　奧萬大再等等

古林睿煬交鋒霸林爵　運彩看好統一勝樂天

高加索「蒜頭」喜歡小孩女生、還霸佔阿公心　可愛背後藏悲慘身世

開車提神法都假的！他家門前「無意識睡著」車頭撞爛：真的別鐵齒

轉彎互不讓道起衝突　外送員2度肉身擋車...駕駛「頂」回去挨告

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

政治熱門新聞

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

王浩宇高雄參選真正原因？　「和她同框」狂放閃

陳柏惟告白選民：你嫌我像痞子　這次找醫生給你選

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

16架共機週六擾台　空軍廣播驅離

延長役期？　邱國正：我們也認真在思考

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

馬習會6週年　馬英九：重啟被關閉6年的兩岸和平大橋

南投市轉運垃圾被揪24回收物　慘遭整車退運

蘇貞昌被大陸列台獨頑固份子　馬英九： 一不小心會有反效果

林姿妙也反對核四　蘇貞昌諷朱立倫太聰明

「國民黨說重啟核四是欺騙社會」　林智堅：核四是拼裝車！

台獨頑固份子未上榜　謝志偉爆氣：立刻將我補進！

更多熱門

相關新聞

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

中國國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，禁止本人及家屬進入中國及港澳，終身有效。對此，蘇貞昌7日舉民國初年袁世凱想稱帝為例，指出當時孫中山到北京，但袁世凱沒有抓他，顯示現在中國比當時還要野蠻。

柯建銘嘆台灣可悲：國民黨利用公投摧毀國家

柯建銘嘆台灣可悲：國民黨利用公投摧毀國家

瑞莎成「公投首投族」　甜笑分享投票4提醒

瑞莎成「公投首投族」　甜笑分享投票4提醒

林姿妙也反對核四　蘇貞昌諷朱立倫太聰明

林姿妙也反對核四　蘇貞昌諷朱立倫太聰明

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

關鍵字：

公投游淑慧蘇貞昌美牛

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面