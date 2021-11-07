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蘇貞昌為何被「點名制裁」　陸學者：以「武漢肺炎」攻擊大陸

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦日前宣布制裁「台獨頑固分子」，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮。大陸全國台灣研究會常務副秘書長楊幽燕表示，蘇貞昌以所謂「武漢肺炎」惡意攻擊大陸，游錫堃鼓吹所謂的「台美建交」，吳釗燮通過竄訪歐洲國家等勾連外部勢力，「這些謀『獨』言行對台海和平穩定造成嚴重威脅。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.9.15、國台辦新增軟體設備、大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

楊幽燕接受《中新社》採訪時指出，大陸方面依法對蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮實施懲戒，針對的是極少數嚴重危害兩岸關係和平發展的「台獨」頑固分子，廣大台灣同胞的合法權益不會受到影響。

楊幽燕提到，習近平在紀念辛亥革命110週年大會上發表重要講話時指出，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現，「這對妄圖阻礙國家統一的『台獨』分裂勢力和外部勢力發出嚴厲警告。」

楊幽燕說，習近平還號召兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業，海內外中華兒女深受鼓舞，但民進黨當局卻逆時代潮流和歷史大勢，尤其是近期還加緊「倚美謀獨」「以疫謀獨」，違背了中華民族的根本利益、損害了兩岸民眾福祉，因此必然遭到懲罰和歷史的審判。

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院長游錫堃專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

楊幽燕指出，新冠肺炎疫情暴發以來，極少數「台獨」頑固分子加緊對大陸的攻擊抹黑和勾連外部勢力，蘇貞昌以所謂「武漢肺炎」惡意攻擊大陸，游錫堃鼓吹所謂的「台美建交」，吳釗燮通過竄訪歐洲國家等勾連外部勢力，這些謀「獨」言行對台海和平穩定造成嚴重威脅，「國台辦公布懲戒措施具有很強的針對性，是反對『台獨』的正當、合理反應。」

楊幽燕強調，當前兩岸關係複雜嚴峻，主要因為民進黨當局為一黨私利推動分裂的言行愈演愈烈，「呼籲廣大台灣同胞明辨是非，和極少數『台獨』頑固分子劃清界限，一起堅決反對和遏制『台獨』，共同支持兩岸關係和平發展及祖國和平統一。」

楊幽燕還說，大陸積極促進兩岸融合發展，希望廣大台灣同胞在大陸找到發展機會，將為台胞提供更多便利條件，「儘管當前台海形勢嚴峻，但大陸始終關注廣大台灣同胞的合法權益，將一如既往地關心、支持台胞發展。」

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮發表簡短談話。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：

蘇貞昌吳釗燮游錫堃楊幽燕

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