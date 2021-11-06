5人「小火鍋點2鍋」自助吧吃到飽！被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

▲店內有明確規則，必須一人一鍋，結果洪男一家五口只點2鍋，還吃自助吧吃到飽。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台南一名男子帶著家人到某小火鍋店用餐，5人一共只點2鍋，接著享用店內吃到飽的食材、零食，結果被老闆嗆「白吃白喝」，氣得拿手機錄影公審，儘管老闆娘下跪道歉，依舊不依不饒，引起了許多討論。

這名洪姓男子在網路上張貼一段影片，不斷嗆聲「剛剛已經付錢」，卻被老闆說「白吃白喝」，想透過臉書直播、言語逼迫對方道歉。

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後來老闆娘實在受不了，情緒相當激動，拜託洪男「好心一點」，當場下跪道歉。不過洪男見狀，依然故我，持續拿手機錄影、公審。

▼店內有明確規則，必須一人一鍋。（圖／《東森新聞》）



之所以會發生這件事，是因為洪男帶著一家5口到店內用餐，只點了2份小火鍋，卻在店裡吃冰淇淋、喝飲料吃到飽，老闆忍不住說「你們這樣白吃白喝，我哪有辦法」，沒想到引起洪男不滿。

老闆娘感到十分崩潰，因為丈夫不太會講話，顧客還是不斷拿手機逼迫，要求丈夫道歉，她實在沒辦法，只能下跪道歉，情緒激動地又落下眼淚。

不過，店內其實貼有公告，內用提供滷肉飯、冷熱飲以及冰淇淋等食物，可以免費取用，最低消費是一人一鍋，身高140公分以上不能共鍋，身高110公分到140公分之間，最低消費則是50元。

▼店內有明確規定，必須一人一鍋，且張貼了多張公告。（圖／《東森新聞》）



有在現場的民眾表示，洪男當天一家5口來吃，其中有4名大人，只有1名小孩，這樣只點2鍋火鍋，卻全部一起吃自助吧吃到飽，行為未免也太誇張，老闆要怎麼賺錢，還敢公審店家。

眾多網友看完影片，也在下方留言怒斥，「4大一小耶…真的扯…吃人夠夠就是說這種的」、「這個客人住那裡？我免費送火鍋過去」、「沒有低消，4個大人點二個小火鍋 變相性的白吃白喝，起碼也要達到低消吧」、「我若帶小朋友2個人去吃鍋且只點一鍋的話，飲料冰品我都是不碰的，只讓小朋友自己吃。」

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