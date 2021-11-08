北冷南熱溫差逾10度！冷空氣繞過護國神山　鄭明典揭原因

記者許維寧／台北報導

今天（11/8）受到東北季風影響，北台灣上午起已轉涼。但根據中央氣象局資訊，今天下午14時資訊，基隆、新北、台北市已經出現16至18度低溫。中南部則是兩樣情，尤其屏東恆春今天中午高溫仍達30度，氣象局局長鄭明典則於受訪時表示，主要為中南部位於尾流弱風區，冷空氣密度高不易越過中央山脈，加上風速弱不易抵銷太陽照射後的溫度，因此中南部預計要到晚上才會有變天的感受。

▲今受東北季風影響，雙北地區已跌破20度。中南部仍有28度高溫。（圖／氣象局提供）

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根據中央氣象局資訊，今天下午14時許，本島平地局屬氣象站中基隆市以來到15.8度、新北淡水16度，桃園新屋17度。自動測站方面，本島平地最冷地點則位於新北市富貴角14度，近山區新北市瑞芳也只有14.6度。但南台灣屏東恆春今天中午時高溫一度達30度，下午14時許屏東恆春、高雄市、台南市等局屬氣象站高溫仍在27至28度間。

南北溫差大，中南部民眾表示變天無感。氣象局局長鄭明典則說明，溫差主因為雲量和氣流走向，迎風面北部、東北部雲量較多外，由於北方下來的冷空氣密度較高不易爬升過中央山脈，因此繞過地形先影響台灣海峽一帶，此時中南部位於尾流的弱風區，預計入夜之後海面上的主要冷空氣才會往陸地擴散。

鄭明典也談到，再者，也因為中南部地區現在風速較弱，即便有些許冷空氣影響，但白天無法抵銷太陽照射後升溫，因此中南部民眾今天白天感受上還是偏溫暖，但入夜後就要留意降溫。