下班課注意！北部已跌破16度　越晚越冷「高山降雪機率曝」

記者許維寧／台北報導

今天（11/8）起東北季風開始增強，中央氣象局預報員官欣平表示，今天起北部至東北部氣溫一路下降，根據中央氣象局預報，時值傍晚台北市氣溫僅有16.4度，新北淡水也只有15度左右。建議傍晚通勤返家的北部民眾還需留意氣溫變化，今天入夜後不排除北部沿海、近山區等地低溫會將至14度，還請留意。

▲時值傍晚台北市低溫已探16.4度，還請下班民眾留意。（圖／記者屠惠剛攝）

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官欣平表示，今天受東北季風和華南雲雨區影響，迎風面有局部短暫雨，但明起水氣開始減少，北部、東半部雖仍有局部短暫雨發生，雲量較多，但預估已不若今天清晨有較大雨勢出現。明天中部以北感受上全天仍涼冷，低溫多在15至16度間。

但官欣平也說，週三開始至週五（11/10～11/12）轉為乾冷型態，週三起降雨地區縮減為東半部和中部以北山區有局部短暫雨，週四之後降雨地區再縮減，僅東半部有局部短暫雨。但須特別留意，尤其週四清晨受「輻射冷卻」影響，中部以北至東北部天氣偏冷，沿海空曠地區、近山區有機會出現14度至13度低溫。

官欣平說，輻射冷卻影響的低溫影響時間短，白天起受日照影響氣溫隨即回升，但仍需提醒近山區和沿海清晨作業民眾需留意。除此之外，週三至週五期間中部以北普遍低溫仍在15至16度間。預計至本週末（11/13）東北季風才會稍微減弱、氣溫回升。

至於民眾期盼高山是否可望於近日迎來第一波初雪。官欣平談到，明起開始水氣便減少，實際上高山低溫可達標的時間點則約在週四左右，但屆時水氣少、降雪機率已不高，但3000公尺以上高山仍有機會出現小範圍的霧淞、結霜等自然現象。