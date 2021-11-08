白天鐵工廠晚上變賭場　24名男女賭「天九牌」被抓包

記者林悅／台南報導

國內自11月2日起疫情管制部分再放寬，有民眾按捺不住賭癮群聚賭博，台南市警三分局8日凌晨2時許，在安南區安中路四段某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭，該賭場白天是鐵工廠，晚上搖身一變成場，全案偵訊後依賭博、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦及裁罰。

▲台南市警三分局，在安南區安中路四段某鐵皮屋內，查獲24名男女以「天九牌」聚賭，全案偵訊後依賭博、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦及裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局查獲的這起職業賭場，白天是經營鐵工廠，晚上正常來講應是休息時間，卻越夜越熱閙且人員出入複雜，並裝設監視器，才引起三分局員警的注意，經多日蒐證後，於8日凌晨2時許，見時機成熟即趁機進入該鐵工廠，賭客在員警進入時一度企圖自後門逃竄，但警方早已在後門部署等待，當後門一開，一個個都遭員警控制，並帶回屋內，經清點現場共有莊家王姓男子及屋主陳男及賭客共24人，查獲以天九牌作為賭具，查扣抽頭金、賭資近22000元及監視錄影設備一批。

市警三分局除將莊家兼賭場負責人王姓男子及屋主陳男依賭博罪嫌送辦外，並賭客全部依社會秩序維護法裁處，讓參與賭博的賭客皆面對應有的責任。另外對於該鐵皮屋工廠有無違規使用部分亦報請權責單位認定拆除處罰。

市警三分局表示，賭場是幫派、角頭等的金錢來源，警察查緝賭博是對非法金流刨根的徹底作為，而為有效防制賭博所衍生各種糾紛及暴力行為，警方對於非法賭博的各項查處行為亦會持續加強絶不放鬆。