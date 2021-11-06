他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼吃起來怪怪的？」一名男網友皺眉直呼，日前家裡買了好市多肉乾，他好奇打開啃了一番，卻覺得越吃越詭異，便好奇拍下照片求解，結果可把一票網友給逗笑了，並反問原PO「你是不是跟家人感情不好？」

▲買好市多肉乾，真相太爆笑！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近家人去賣場採買生活用品，順道買了一款韓國條狀肉乾，而他嘴饞想嚐鮮，結果發現「覺得吃起來怪怪的？」

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文章曝光後，秒引來3千多人朝聖，直呼這款根本是毛小孩的最愛，「之前去，販售人員還問我你敢吃狗狗的零食嗎？這個人也可以吃真的很好吃，狗狗會喜歡」、「吃之前要握手，才會有那個儀式感」、「我家狗狗很愛耶～不然你再試試」、「寵物的唷調味比較原味」、「這種卡健康」、「單身狗限定的肉乾耶」、「上面不是有寫For Dog？」「趴著吃或許味道會比較好」、「第一口怪怪，第二口後就正常了」、「狗狗吃的鴨肉乾」。

▲網友也哭笑不得！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



留言串中，一票飼主噴笑直呼，「我家拉拉爺超喜歡吃，一包裝700公克 裡面有7小包，每包100公克，好像價格是479元」、「我家阿財吃完都會後空翻欸」、「是狗食沒錯，但我也吃了幾包，因為人食的肉乾加了很多調味，吃起來口乾舌燥，我的狗十六歲了，市售的雞肉乾太硬，這款鴨肉乾較軟，剪短讓她吃比較放心。它缺貨很久，不常見到，結論就是吃這個不會怎樣」。