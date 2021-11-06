　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼吃起來怪怪的？」一名男網友皺眉直呼，日前家裡買了好市多肉乾，他好奇打開啃了一番，卻覺得越吃越詭異，便好奇拍下照片求解，結果可把一票網友給逗笑了，並反問原PO「你是不是跟家人感情不好？」

▲▼ 好市多肉乾（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲買好市多肉乾，真相太爆笑！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近家人去賣場採買生活用品，順道買了一款韓國條狀肉乾，而他嘴饞想嚐鮮，結果發現「覺得吃起來怪怪的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，秒引來3千多人朝聖，直呼這款根本是毛小孩的最愛，「之前去，販售人員還問我你敢吃狗狗的零食嗎？這個人也可以吃真的很好吃，狗狗會喜歡」、「吃之前要握手，才會有那個儀式感」、「我家狗狗很愛耶～不然你再試試」、「寵物的唷調味比較原味」、「這種卡健康」、「單身狗限定的肉乾耶」、「上面不是有寫For Dog？」「趴著吃或許味道會比較好」、「第一口怪怪，第二口後就正常了」、「狗狗吃的鴨肉乾」。

▲▼ 好市多肉乾（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友也哭笑不得！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

留言串中，一票飼主噴笑直呼，「我家拉拉爺超喜歡吃，一包裝700公克 裡面有7小包，每包100公克，好像價格是479元」、「我家阿財吃完都會後空翻欸」、「是狗食沒錯，但我也吃了幾包，因為人食的肉乾加了很多調味，吃起來口乾舌燥，我的狗十六歲了，市售的雞肉乾太硬，這款鴨肉乾較軟，剪短讓她吃比較放心。它缺貨很久，不常見到，結論就是吃這個不會怎樣」。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
台裔夫妻創業MIT「快樂口罩」爆紅　1片700元被秒殺
阿富汗男嬰「交給美軍後」不見了！爸親手抱過鐵絲網成最後一面
憲兵機槍士網約14歲少女「摩鐵激戰9回」！母看完對話氣炸
中國2羽球選手「打假球」！　遭世界羽聯禁賽2年
沒被列台獨頑固份子！　他氣炸：立刻把我補進
苗栗埋屍狠父母正面曝！2歲男童被挖出「只剩遺骨、尿布、衣物」
他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

快訊／北市本土女「可能是偽陽性」望撤案號　指揮中心下午說明

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

獨／貓狗陪上課、刺蝟當助教！這課程可帶寵物「瞄準500億萌商機」

陳玉珍變漂亮了！現身「相揪來金門享好康」活動　成全場焦點

打完2劑莫德納「健保卡大走鐘」　疫苗貼紙也欺負他：有必要這樣？

高鐵旅展「4大優惠」一覽！滿額贈5折車票　再送卡娜赫拉兔兔玩偶

陽明山驚見「觀音圈光環」　鄭明典曝光罕見景象

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

快訊／北市本土女「可能是偽陽性」望撤案號　指揮中心下午說明

他嘴饞吃「好市多肉乾」怪怪的！3千人看傻：這缺貨超久

這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

獨／貓狗陪上課、刺蝟當助教！這課程可帶寵物「瞄準500億萌商機」

陳玉珍變漂亮了！現身「相揪來金門享好康」活動　成全場焦點

打完2劑莫德納「健保卡大走鐘」　疫苗貼紙也欺負他：有必要這樣？

高鐵旅展「4大優惠」一覽！滿額贈5折車票　再送卡娜赫拉兔兔玩偶

陽明山驚見「觀音圈光環」　鄭明典曝光罕見景象

女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝　兩老控餐餐吃泡麵

金馬影展感動入圍！《電影之神》集結1帝4后　聯手制裁無賴父

Hello Kitty粉紅氣炸烤箱4990元→3180元　減油80%、五機合一超划算

她喝減肥茶竟肺纖維化！醫示警手指「出現1症狀」恐是菜瓜布肺

套房被偷毛巾＋發票「最值錢公仔卻還在」　7千人笑酸：低能小偷

捷克總統住院後首發聲　將做滿任期、任命新總理

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

美名記批詹姆斯已從鐵人變玻璃人　有如Kobe生涯末期

被點名台獨頑固份子　游錫堃：一生追求民主「引以為榮」

大片「鋒面掃台」降雨熱區曝！下周狂掉15°C　這天最可能下初雪

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

包養男都胖醜老　她約9男曝感想

男頭痛竟罹「螃蟹病」　別輕忽癌警訊

陽明山罕見景象！鄭明典曝小油坑現「觀音圈」

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

「超商1款零食霸主」店員卻嘆：跌落神壇

今起變天！入秋最強冷空氣來襲濕冷12度

在家叫太大聲！鄰居22字怒轟　真相糗大了

打完2劑莫德納「健保卡大走鐘」　疫苗貼紙也欺負他

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

人妻想拼二寶！老公端2碗「台式浪漫」讓她乾了

更多熱門

相關新聞

好市多超夯抹醬「期限僅4天」　她1招神解！

好市多超夯抹醬「期限僅4天」　她1招神解！

好市多一款奶酥抹醬超夯，然而短短4天的保存期限，讓許多人卻步，一名女網友就分享妙招，笑說「不怕吃不完了！」而尷尬難題有解後，大票婆媽也立刻學起來，直呼「好聰明的方法」、「好實用的分享」。

狗狗「歪頭殺」和「聰明度」有關

狗狗「歪頭殺」和「聰明度」有關

好市多「24元頂級水」暴動　老公秒戒手搖飲

好市多「24元頂級水」暴動　老公秒戒手搖飲

今日點閲最好八大新聞》鄧佳華揚言「自焚」！

今日點閲最好八大新聞》鄧佳華揚言「自焚」！

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

關鍵字：

狗狗毛小孩肉乾好市多

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面