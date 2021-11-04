好市多突送限量小熊！老會員見「1條件」捶心肝：好過分的活動

▲小熊超可愛。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

好可愛的小熊！日前有網友一進好市多，就發現好幾隻穿著好市多背心的小熊，仔細一看才知道，原來是要註冊線上會員才可以免費帶回家。消息曝光後，就讓不少早已辦過會員的網友直呼，「非常過分的活動」、「心碎了」、「已註冊的會員捶心肝」。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上貼文，提到只要在好市多現場註冊線上會員，即可獲得一隻穿著好市多背心的好市多熊熊；換句話說，已經註冊過的會員就只能捶心肝了。

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▲▼小熊有兩種款式。（圖／記者曾筠淇攝）

消息曝光後，讓不少老會員心碎了，紛紛直呼「之前一直拉註冊什麼都沒有」、「上週才註冊，可惡」、「送袋子的時候就捶心肝一次了」、「好想要，但是已經是線上會員」、「每次看到這個都覺得好市多在懲罰早早就自動註冊的會員，活該那麼早註冊，什麼都沒有」、「拿購物袋的表示」、「已註冊的會員捶心肝+1」。

此外，也有些網友表示，「有人願意割愛嗎？想給兒子」、「還是購物袋好耶！限量」、「一點都不會！購物袋較實在」、「應該要加碼會員優惠價」、「昨天還帶小孩去，他感覺很想要」。

▲不少已註冊的會員捶心肝。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

據悉，這是好市多線上會員的招募活動，只要線上註冊，即可獲得一隻「好事熊」和一張「線上優惠券」，而優惠券代碼則於小熊的標籤上。小熊有兩款，一種是穿著紅色背心，另種則是穿著藍色背心，不過數量均有限，送完為止。

▼優惠代碼藏在小熊的標籤上。（圖／記者曾筠淇攝）

