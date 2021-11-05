好市多超夯抹醬「期限僅4天」　她1招神解！婆媽讚爆：學起來了

▲可以先抹好醬，用保鮮膜包住，再放入冷凍。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多一款奶酥抹醬超夯，然而短短4天的保存期限，讓許多人卻步，一名女網友就分享妙招，笑說「不怕吃不完了！」而尷尬難題有解後，大票婆媽也立刻學起來，直呼「好聰明的方法」、「好實用的分享」。

女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」熱心發文，表示這款「葡萄乾奶酥抹醬」保存期限只有4天，為了避免過期窘境，可以先抹到吐司上，用保鮮膜包住後，再拿夾鏈袋分裝放冷凍。

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她接著說，等要吃的時候，放入烤箱烤一烤即可，「這樣一來，不用趕著吃完，也不怕吃不完了！」對此，大票網友迅速學到一招，紛紛大讚「沒想到竟然還有這招，好吃但是不好挖」、「從來沒想過還可以這樣運用～感謝分享」、「這方法好欸，不用怕吃不完，可以鼓起勇氣來買了」、「沒錯！這樣就可以想吃就吃了」、「這個好厲害，解決了我很想買又怕保存期限的問題」。

▲網友們紛紛大讚妙招。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

另外，有人舉一反三，表示可以直接將奶酥壓扁，用保鮮膜分片包裝後，再放入冷凍庫，這樣不用吐司也行，「我是用夾鏈袋壓平，每包都薄薄的，從冷凍庫拿出來時，只要放在兒子的大腿上，就可以很快退冰惹」、「這樣比較不佔冷凍空間」。但也有網友提醒，「保鮮膜要注意材質是否能直接接觸食物喔！」