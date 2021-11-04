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今日點閲最好八大新聞》鄧佳華揚言自焚、動滋獎號熱議

▲ 動滋券說明記者會 ，教育部常務次長林騰蛟、盧彥勳。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 動滋券今一抽出最後一波得獎號碼。（圖／記者謝孟儒攝）

小編今（4）日精選8則最熱門新聞。網紅鄧佳華近日新聞不斷，因公開示愛MOMO親子台的「香草姐姐」宜軒被拒，竟在公司的小群組放話說，「這是我最壞的打算！到電視台輕生」，讓連千毅非常火大。而體育署500元動滋券則在今日進行最後一波抽籤，號碼出爐為「30、03、51、88」。

1.獨／鄧佳華痛哭2分群組「自毀宣告」：謝謝照顧！連千毅火大回應了

網紅鄧佳華3日上傳自拍影片，語氣哀傷說：「宜軒，我想知道你是如何看待我的……」還悲從中來，落下斗大淚珠！原來，宜軒是MOMO親子台的「香草姐姐」，鄧佳華多次公開放話示愛，但在去年被對方封鎖，深受打擊的他，又於3日晚間8點多在公司群組說出最壞打算。對此，連千毅火大回應，「決定再繼續冷凍他，最近不要再出來搞事，每次放他直播沒幾天就失控。」

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2. 快訊／動滋券最後一波獎號出爐！「這4組」幸運兒爽獲500元

教育部體育署500元動滋券，今(4)日上午10點30分進行最後一波抽籤，由台灣「划船甜心」黃義婷共同抽出幸運號碼，本次中獎身分證末2碼為「30、03、51、88」，一共抽出50萬8447名幸運兒，預計於當日下午5點起陸續收到簡訊通知，抽籤完4天後才能進行領取。

3.好市多突送限量小熊！老會員見「1條件」捶心肝：好過分的活動

好可愛的小熊！日前有網友一進好市多，就發現好幾隻穿著好市多背心的小熊，仔細一看才知道，原來是要註冊線上會員才可以免費帶回家。消息曝光後，就讓不少早已辦過會員的網友直呼，「非常過分的活動」、「心碎了」、「已註冊的會員捶心肝」。

▲鄧佳華揚言自焚。（圖／翻攝自蘭庭臉書）

▲鄧佳華揚言自焚。（圖／翻攝自蘭庭臉書）

4.鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！　失控點名宜軒：她傷到我

網紅鄧佳華多次對香草姐姐「宜軒」示愛，3日突上傳自拍爆哭影片，語氣哀傷說：「宜軒，我想知道你是如何看待我的……。」4日一早更打卡MOMO電視台，連千毅公司公開他和友人的私訊，透露他揚言到電視台自焚，情緒看似相當不穩定。

5.開放寄杯、冷熱互換！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

咖啡控準備開囤！全家每月限時1天的「好咖日」又來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，同樣不限冷熱、開放寄杯，再加碼指定罐裝咖啡買6送6、指定鬆餅系列限量買6送3，11月6日上午10準時開搶。另，7-11至11月7日門市也有指定CITY飲品買1送1，把握機會喝。

6.比邊緣更邊緣！「這7組號碼」連槓龜2年：全選結果都沒中

文化部推出的「藝Fun券」昨天已將幸運兒全數抽出，該券受到不少民眾歡迎，不過就有些許網友無奈自己比邊緣更邊緣，因為不只這四週沒中獎，去年發放時，也是少數沒拿到的人；此外，也有些網友超無奈，因為自己的身分證末碼雖被抽出，但卻不符資格。

女星演活小仙女片場疑中邪失蹤「成十大懸案」　近況曝光網震撼

▲女星演活小仙女人氣比謝霆鋒還火 離奇失蹤變「天涯十大懸案」。（圖／CTWANT提供）

7.清純女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝　網震撼

由古龍小說大規模改編、找來張衛健跟謝霆鋒主演的《小魚兒與花無缺》，劇中帥哥美女雲集，是許多古龍迷心中經典，其中，飾演「小仙女」的柏雪，在劇中和張衛健的虐戀更讓她瞬間爆紅，但柏雪在2006年突然淡出演藝圈銷聲匿跡，一度被網友戲稱「天涯十大懸案」，多年過去，柏雪在近日現身透露自己的近況。

8.馬尾妹直播褲子被猛扯「下面大走光」！形狀全透視　全網目睹嚇爆

網紅、直播主在網路上享有高人氣，大陸盛行的直播帶貨也常創下驚人銷售量，大陸網紅主播辛巴有「快手一哥」之稱，他的女徒弟「蛋蛋」日前直播帶貨，親自試穿一條黑色寬褲，要測試這條褲子到底多有彈性，怎料助手們一人一邊往外猛拉，讓試穿的模特兒瞬間私密處走光，畫面相當尷尬，她的帳號也立刻被封殺。

 

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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