好市多「24元頂級水」暴動　老公秒戒手搖飲！人妻拚了：搬3箱結帳

▲一箱24入，平均一瓶24元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

為了戒掉老公喝手搖飲，人妻拚了！一名女網友苦笑透露，最近去逛好市多時，發現一款進口高級礦泉水有優惠，隨時買了3箱回家囤貨，因為老公超愛很飲料，唯獨這款礦泉水他才願意喝。照片曝光後，一票網友跪了直言「只有我聞到財富自由的味道嗎XD？」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，週一（1日）去逛好市多時，發現有一款頂級礦泉水「斐濟水」正在特價，讓她一秒化身女版泰山，搬了三箱放到購物車裡。

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原PO哭笑不得表示，「賢妻扛貨當運動，幫老公囤這個在公司，只有斐濟水他願意喝多一點，不然一天到晚給我叫手搖杯，是去工作還是去養豬？」

文章曝光後，底下網友透露，周末有看到斐濟水正在特價，從729降到569元，「黑卡限購一卡一箱」，讓一票網友嚇到吃手手，「只有我聞到財富自由的味道嗎XD」、「斐濟水應該是進口礦泉水的天花板了吧」、「真希望公司福委會可以換買斐濟水」。

留言串中，有網友分享斐濟水的口感，「原PO老公懂喝喔，我家也會囤斐濟水」、「看到這個水就想起出國的快樂時光啊」、「雖然價位有點高貴，可是喝下去超清甜的」、「斐濟水那個回甘比其他水都要明顯」、「斐濟水不會像其他礦泉有怪味」、「斐濟水因為有先經過火山岩過濾，而且礦物質多，才會喝起來不一樣吧」。

▲不少網友分享，斐濟水喝起來甘甜。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有人激推它牌礦泉水，「這個味道不喜歡，evian（法國礦泉水）比較好喝」、「試試統一『水世紀礦泉水』便宜又好喝（水源是瑞芳的雞籠山）」、「富維克比斐濟好喝很多欸，台灣人普遍喜歡的口感來說的話」。