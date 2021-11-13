LIVE／四大公投首場意見發表會登場　正反方正面對決

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）4大公投案將在12月18日投票，中選會12日將舉行首場電視意見發表會，下午1點至晚間7點半於華視和中選會網站直播。《東森新媒體ETtoday》也全程直播。

中選會表示，第17案公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」，意見發表會於下午1點至2點登場，正方代表人為提案領銜人黃士修，反方代表人為經濟部次長曾文生；第18案公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，於3點至4點舉行，正方代表人為國民黨立委林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。

中選會表示，第19案公投主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」，意見發表會於下午5點至6點舉行，正方代表人為國民黨前主席江啟臣，反方代表人為內政部次長陳宗彥。

中選會表示，第20案公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」，於下午6點30分至晚間7點30分舉行，正方代表人為律師陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

▲中選會公布20場公投意見發表會時程及正反方代表。（資料照／中選會提供）