　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／四大公投首場意見發表會登場　正反方正面對決

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離（珍愛藻礁）4大公投案將在12月18日投票，中選會12日將舉行首場電視意見發表會，下午1點至晚間7點半於華視和中選會網站直播。《東森新媒體ETtoday》也全程直播。

中選會表示，第17案公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」，意見發表會於下午1點至2點登場，正方代表人為提案領銜人黃士修，反方代表人為經濟部次長曾文生；第18案公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，於3點至4點舉行，正方代表人為國民黨立委林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。

中選會表示，第19案公投主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」，意見發表會於下午5點至6點舉行，正方代表人為國民黨前主席江啟臣，反方代表人為內政部次長陳宗彥。

中選會表示，第20案公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」，於下午6點30分至晚間7點30分舉行，正方代表人為律師陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

▲▼中選會公布20場公投意見發表會時程及正反方代表。（圖／中選會提供）

▲中選會公布20場公投意見發表會時程及正反方代表。（資料照／中選會提供）

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
白打高端「陳時中1理由」被戳破！　網罵爆：就是不道歉
老司機慌了！「台北3大」麗園便服店熄燈　3關鍵退出市場
還有國家沒打疫苗！譚德塞點名「這2國」　拒收300萬劑科興
休旅車翻車！　墓碑離奇撐住險滾落山坡
熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！　憲哥出面：可以了
和癌男結婚！尪3個月後病逝　她守寡20年只為了「向日葵」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

「家在哪寬恒就在哪」顏寬恒發暖文打溫情牌　4天獲9萬讚刷新紀錄

LIVE／四大公投首場意見發表會登場　正反方正面對決

罷昶二階連署錯假率30%　許智傑批泛藍愛造假：怎麼教小孩？

蔡英文自爆「最愛宏都拉斯咖啡」　宏國總統加碼推銷這水果

完成法規調整　鄧振中：CPTPP需要台灣這麼有決心的新會員加入

台宏建交80週年　蔡英文會見宏都拉斯總統：患難見真情的朋友

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠民眾力量對抗

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

瑪莎惡少陳勁豪跟媽說「沒動手」 母道歉：假設有，為自己行為負責

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

「家在哪寬恒就在哪」顏寬恒發暖文打溫情牌　4天獲9萬讚刷新紀錄

LIVE／四大公投首場意見發表會登場　正反方正面對決

罷昶二階連署錯假率30%　許智傑批泛藍愛造假：怎麼教小孩？

蔡英文自爆「最愛宏都拉斯咖啡」　宏國總統加碼推銷這水果

完成法規調整　鄧振中：CPTPP需要台灣這麼有決心的新會員加入

台宏建交80週年　蔡英文會見宏都拉斯總統：患難見真情的朋友

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠民眾力量對抗

高嘉瑜喊「打高端賺到」挨轟！莊人祥澄清：不是為了加強免疫力

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

春節「居檢違規」罰更重！指揮中心曝方向：擬提高最低裁罰金

「重啟核四」反方曾文生：期待核四才是真正造成缺電主因

朴珪瑛新劇「貼頭短捲髮」網喊看不懂？私下4款髮型大好評才該筆記

黃士修：核四發1度電只要1.4元　地震安全、廢料處理都沒問題

跆拳道全中錦落幕　縣長楊文科盼運動在地紮根培育奧運人才

今增4境外移入！2人 突破性感染「廠牌曝光」

白打高端「陳時中1理由」被戳破！　網罵爆：就是不道歉

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

李應元喪禮採樹葬　婉謝花籃

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

王浩宇：不要以為鬥掉陳時中　就有機會被徵召

486曝匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚「好多零」：這是炮彈了！

四大公投重點懶人包　正反意見、各黨立場一次看

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

陳時中喝酒唱歌影片瘋傳　宴會4主角曝光！領域橫跨政商學醫

居家檢疫違規外出染疫　蘇貞昌：要處罰

陳時中無罩嗨唱片誰流出的？吳子嘉：民進黨自己人

宏都拉斯總統訪台　3子女都在台灣工作求學

快訊／APEC領袖會議落幕！　張忠謀明早親自召開記者會說明

罷昶二階錯假率達三成　呱吉嗆爆鍾小平：不過是政治圈三姓家奴

蘇貞昌罵立委吵死了　趙少康舉一例反擊

更多熱門

相關新聞

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠基層對抗

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠基層對抗

國民黨主席朱立倫今（13日）上午到松山機場，前往馬祖進行公投宣講。對於民進黨舉辦大型公投宣講且多達2000多場，朱立倫表示，民進黨有無限的資源，再加上政府的力量，國民黨宣傳公投主張只能靠所有民間的力量。

四大公投重點懶人包　正反意見、各黨立場一次看

四大公投重點懶人包　正反意見、各黨立場一次看

公投意見發表會明登場　黃士修對決曾文生

公投意見發表會明登場　黃士修對決曾文生

顏若芳回中山、大同先拚年底公投案　跟蔡英文同框看板曝光！

顏若芳回中山、大同先拚年底公投案　跟蔡英文同框看板曝光！

「核四安全是天大謊言」　邱顯智：請黃士修、國民黨不要再散布謠言

「核四安全是天大謊言」　邱顯智：請黃士修、國民黨不要再散布謠言

關鍵字：

綠營四個不同意藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面