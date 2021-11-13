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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠民眾力量對抗

▲▼朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席朱立倫今（13日）上午到松山機場，前往馬祖進行公投宣講。對於民進黨舉辦大型公投宣講且多達2000多場，朱立倫表示，民進黨有無限的資源，再加上政府的力量，國民黨宣傳公投主張只能靠所有民間的力量。

朱立倫指出，國民黨從基層出發，透過每位黨籍民代，不論村里長、鄉鎮市民代表、議員或立委，希望能在基層遍地開花，以各地宣講的方式，在市場、廟口開講，國民黨無法像民進黨舉辦幾千場的大型造勢活動，但會在全台各地匯整民意，以民眾的力量對抗鴨霸的執政黨。

另一方面，首場由中選會舉辦的公投意見發表會於今（13日）下午1時登場，原本應由朱立倫親自上陣，但戰前換將引發風波，朱立倫13日前往馬祖宣傳公投引發聯想。對此，朱立倫回應，原訂6日前往馬祖進行公投街講，當天飛機直到中午都無法飛，但馬祖的鄉親都非常期待，因此，對於中華民國最偏遠的馬祖，國民黨也要全力宣講，為此延後1個星期後同一時間去馬祖。

朱立倫還說，相信不只是馬祖的北竿、南竿，所有馬祖鄉親遍布在台灣各地，很多鄉親從事餐飲、小吃店，都很重視食安與民眾健康，這樣的宣講大家都很有感，在台的6、7萬馬祖鄉親一定會全力支持。

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