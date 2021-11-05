大讚台灣民主韌性　歐洲議會訪問團主席：保護台灣是歐盟共識

▲歐洲議會訪問團主席古斯曼。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）特別委員會（INGE）」組成官方代表團訪問台灣，特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）5日在外交部舉行的記者會上表示，「台灣並不孤單」，保護台灣是歐洲的共同共識，此次就打擊假訊息議題向台灣的政府官員、智庫、學者取經，發現台灣在面對這麼多假訊息的同時，還可以深化民主，以增加社會面對威脅的韌性，大讚未來可將台灣作為對抗假訊息的中心。

古斯曼今天下午致詞時表示，這是首度有歐洲議會代表團訪台，這次訪問非常重要，因為台灣議題在歐盟政治規劃當中扮演重要角色，代表著自由、民主價值，全世界的民主人士都應該珍惜、保護台灣的民主。

古斯曼說，他當面向總統蔡英文表示「台灣並不孤單」，保護台灣也符合歐洲的利益，保護台灣就是他們共同的共識，台灣是歐洲關鍵的理念相近夥伴及盟友，可在科學、技術、企業面向擴大深化合作，「現在踏出了第一步，未來還有很多步」，也期待就打擊假訊息、外部干預等工作向台灣取經，因為台灣在面對這麼多假訊息同時，還可以深化民主，非常開心在台灣這片土地上，還能呼吸自由的空氣，「你們永遠都會有歐洲的盟友」。

古斯曼談及，這次對於台灣如何透過全民參與對抗假訊息，有許多心得，對歐洲來說，內部也不應噤聲、必須積極有作為，這次也與許多政府官員、智庫、學者會面，稍早也見到行政院政務委員唐鳳，深入了解台灣如何在網路、社群平台對抗假訊息。

古斯曼透露，過去他常反思：作為一名歐洲人，這一切到底做不做得到？可不可行？因為人們面對干預及攻擊時，經常會關起門來保持沈默，可是這樣久了，就會忘記民主和自由是什麼樣的感覺，然而台灣在面對更多攻擊時，反而提升了參與式民主，越來越多人投入立法、改革過程，增加台灣社會面對威脅的韌性，顯示「真正對抗假訊息的方法應該是增加民主」，他也會把這心得帶回歐洲議會，呈現給行政部門看。

古斯曼說，所謂的真友誼、真朋友，就是共同擁有共同價值，台灣作為一個對抗假訊息的中心，算是蠻合理的選項，將持續研議此議題。

立陶宛前總理庫畢斯（Andrius Kubilius）也說，此行從台灣的民主上學到非常多事情，過去他知道台灣是全球半導體的領袖，這次也發現，台灣在民主等領域也領先全球，立陶宛和台灣面對中國打壓一樣，也面對來自俄羅斯等威權主義國家的干擾，前陣子他與台灣立委有段對話，也認同應該針對民主的發展、民主的守護進行年度對話。

此次訪團成員包括特別委員會主席古斯曼、庫畢斯、葛芮若（Markéta Gregorová）、施依德（Andreas Schieder）、奧弗斯（Petras Auštrevičius）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos）及德歐斯（Marco Dreosto）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。