　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大讚台灣民主韌性　歐洲議會訪問團主席：保護台灣是歐盟共識

▲▼外交部舉行歐洲議會訪問團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲歐洲議會訪問團主席古斯曼。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）特別委員會（INGE）」組成官方代表團訪問台灣，特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）5日在外交部舉行的記者會上表示，「台灣並不孤單」，保護台灣是歐洲的共同共識，此次就打擊假訊息議題向台灣的政府官員、智庫、學者取經，發現台灣在面對這麼多假訊息的同時，還可以深化民主，以增加社會面對威脅的韌性，大讚未來可將台灣作為對抗假訊息的中心。

古斯曼今天下午致詞時表示，這是首度有歐洲議會代表團訪台，這次訪問非常重要，因為台灣議題在歐盟政治規劃當中扮演重要角色，代表著自由、民主價值，全世界的民主人士都應該珍惜、保護台灣的民主。

古斯曼說，他當面向總統蔡英文表示「台灣並不孤單」，保護台灣也符合歐洲的利益，保護台灣就是他們共同的共識，台灣是歐洲關鍵的理念相近夥伴及盟友，可在科學、技術、企業面向擴大深化合作，「現在踏出了第一步，未來還有很多步」，也期待就打擊假訊息、外部干預等工作向台灣取經，因為台灣在面對這麼多假訊息同時，還可以深化民主，非常開心在台灣這片土地上，還能呼吸自由的空氣，「你們永遠都會有歐洲的盟友」。

古斯曼談及，這次對於台灣如何透過全民參與對抗假訊息，有許多心得，對歐洲來說，內部也不應噤聲、必須積極有作為，這次也與許多政府官員、智庫、學者會面，稍早也見到行政院政務委員唐鳳，深入了解台灣如何在網路、社群平台對抗假訊息。

古斯曼透露，過去他常反思：作為一名歐洲人，這一切到底做不做得到？可不可行？因為人們面對干預及攻擊時，經常會關起門來保持沈默，可是這樣久了，就會忘記民主和自由是什麼樣的感覺，然而台灣在面對更多攻擊時，反而提升了參與式民主，越來越多人投入立法、改革過程，增加台灣社會面對威脅的韌性，顯示「真正對抗假訊息的方法應該是增加民主」，他也會把這心得帶回歐洲議會，呈現給行政部門看。

古斯曼說，所謂的真友誼、真朋友，就是共同擁有共同價值，台灣作為一個對抗假訊息的中心，算是蠻合理的選項，將持續研議此議題。

立陶宛前總理庫畢斯（Andrius Kubilius）也說，此行從台灣的民主上學到非常多事情，過去他知道台灣是全球半導體的領袖，這次也發現，台灣在民主等領域也領先全球，立陶宛和台灣面對中國打壓一樣，也面對來自俄羅斯等威權主義國家的干擾，前陣子他與台灣立委有段對話，也認同應該針對民主的發展、民主的守護進行年度對話。

此次訪團成員包括特別委員會主席古斯曼、庫畢斯、葛芮若（Markéta Gregorová）、施依德（Andreas Schieder）、奧弗斯（Petras Auštrevičius）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos）及德歐斯（Marco Dreosto）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
特休怎麼請才專業？過來人「都選星期一」原因神翻：超划算
33年懸案偵破！他虐殺2女性侵　太平間蹂躪「百具女屍」
快訊／被大陸點名「禁入陸港澳」！　蘇貞昌回應了
陸下令蘇貞昌、游錫堃等人禁入陸港澳！　家屬、關聯企業也不准
日本邊境解封！開放商務客、留學生入境　只需隔離3天
學霸博士兒研究觀落陰「變了個人」！　母親心碎
131檔基金績效勝大盤！　這檔漲逾25％奪冠
17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！丫鬟造型曝光　網傻了：請簡體字
核二廠焚化爐驚傳破孔！　原能會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「美國很生氣」蘇貞昌提了兩次　還拿中國禁台水果比喻反萊豬

快訊／台灣與歐盟下一步？　訪團主席古斯曼拋EETO更名「台灣」

快訊／被列台獨頑固分子「禁入陸港澳」　蘇貞昌：我不受恐嚇

大讚台灣民主韌性　歐洲議會訪問團主席：保護台灣是歐盟共識

游淑慧酸富家子　柯文哲認了不是省錢市長：稅收超收很多

民眾黨立委提「延長役期」　邱國正：我們也認真在思考

反對核四重啟　林姿妙：沒有安全就沒有商轉

公投綁大選導致投票亂象？　江啟臣批：中選會辦不好不要牽拖制度

王鴻薇曝9年前資料問陳吉仲　當年反FTA的陳教授「你還反美嗎？」

帶韓粉闖市議會被罵爆　邱于軒反酸：太陽花衝立法院叫民主！

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

「美國很生氣」蘇貞昌提了兩次　還拿中國禁台水果比喻反萊豬

快訊／台灣與歐盟下一步？　訪團主席古斯曼拋EETO更名「台灣」

快訊／被列台獨頑固分子「禁入陸港澳」　蘇貞昌：我不受恐嚇

大讚台灣民主韌性　歐洲議會訪問團主席：保護台灣是歐盟共識

游淑慧酸富家子　柯文哲認了不是省錢市長：稅收超收很多

民眾黨立委提「延長役期」　邱國正：我們也認真在思考

反對核四重啟　林姿妙：沒有安全就沒有商轉

公投綁大選導致投票亂象？　江啟臣批：中選會辦不好不要牽拖制度

王鴻薇曝9年前資料問陳吉仲　當年反FTA的陳教授「你還反美嗎？」

帶韓粉闖市議會被罵爆　邱于軒反酸：太陽花衝立法院叫民主！

體育運動精英獎入圍最大遺珠？　陳玟卉：我可以再繼續努力

快訊／東北季風發威　往返台東、蘭嶼交通船8日停航

搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

新增現做義大利麵及牛肉湯！饗食天堂升級6.0　還吃得到碳烤牛羊排

力拼公投　國民黨台南辦理56場街頭宣講對政府投下不信任票

啟軒請假沒報備！貓同事「等嘸人」化身毛壁虎　抓破椅留愛的印記

台中東區靠1案1商場翻身！　房價讓在地人直呼：甘五摳零

霧谷晶策／美軍援台已成「台灣共識」　美智庫又如何評價美中俄軍力

新北國王主場熱身賽6日登場　總教練萊恩：重點在自己

「秋冬香水新品」讓人期待！Chloé綁綠緞帶很美、YSL金箔瓶超奢華

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

政治熱門新聞

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

是你嗎？熊好券提早發放　11位幸運兒中5張券

熊好券抽籤囉！這張券中獎率93.9%　有登記「至少中1張」

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

快訊／被列台獨頑固分子「禁入陸港澳」　蘇貞昌：我不受恐嚇

帛琉最高傳統領袖　在台灣逝世

藍營街舞片遭酸　沈智慧落淚：我快瘋了

林靜儀曾諷「BNT打不完啦」　藍青年整理10大金句

周玉蔻直播致電顏寬恒服務處被掛電話

替代役納入教召？　徐國勇：慢慢來增加

懶人包／翻身看這次！北市熊好券今開抽

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

快訊／軍公教退休金也要調　蘇貞昌：應該明年可以

快訊／迎戰「女版3Q」林靜儀　國民黨將派顏寬恒出戰

更多熱門

相關新聞

美軍力報告曝「中國2030擁千枚核彈頭」　外交部：影響台海和平

美軍力報告曝「中國2030擁千枚核彈頭」　外交部：影響台海和平

美國國防部3日發布中國軍力報告，直指北京擁有的核彈頭可能於2027年之前達到700枚，到了2030年可能多達1000枚，縮小了與美國的差距，同時聚焦台海安全局勢，並質疑中國解放軍進行生物研究的用意。對此，外交部發言人歐江安4日回應媒體提問表示，中國對台各式恫嚇，已影響台海安全及區域和平穩定，使美國及越來越多民主國家高度警覺。

WTO處理中禁台水果　外交部批中未回應恢復雙邊諮商

WTO處理中禁台水果　外交部批中未回應恢復雙邊諮商

美國參議員提「武裝台灣法案」　外交部：挺台美安全合作不分黨派

美國參議員提「武裝台灣法案」　外交部：挺台美安全合作不分黨派

外交部背書！指反萊豬影響台入CPTPP　勿將一黨之私置於國家利益之上

外交部背書！指反萊豬影響台入CPTPP　勿將一黨之私置於國家利益之上

宏都拉斯大選影響邦誼　外交部：審慎樂觀

宏都拉斯大選影響邦誼　外交部：審慎樂觀

關鍵字：

外交部

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

李易低調念東海！本名難得曝光

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面