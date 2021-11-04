WTO處理中禁台水果　外交部批：中方至今未回應恢復雙邊諮商

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國3月停止進口台灣鳳梨，9月又暫停進口台灣釋迦與蓮霧，台灣因而向世界貿易組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會提出抗議，對此，外交部發言人歐江安4日在例行記者會表示，對中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商感到遺憾，外交部將持續與我駐WTO代表團、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位共同合作，保障我國利益及台灣農民的最大權益。

歐江安說明，針對中國禁我國蓮霧、釋迦情事，我國將運用各項管道及方式，全力保障我國農民及業者權益，在作法上除持續透過現有雙邊平台與中方溝通外，我國也已透過11月WTO「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」委員會會議，向中方表達嚴正關切。

歐江安說，我國駐WTO代表團羅昌發大使於SPS會中發言，要求中方依據SPS協定及相關國際標準等儘速恢復鮮果貿易，並指出我國已強化源頭管理及輸出檢疫措施，且多次要求中方就本案進行科學與技術性對話，惟中方均未回應；羅大使再次強調，雙方應儘速展開對話。羅大使同時引用相關統計數據資料，提出我國蓮霧、釋迦、鳳梨等產地源頭管控有效性；並強調中方宜對貿易採取最小限制作法，才符合WTO有關SPS協定規範。

歐江安強調，我方對中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商感到遺憾，外交部將持續與我駐WTO代表團、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位共同合作，透過相關跨部會機制，持續全力採取各項因應措施與有效作為，以保障我國利益及台灣農民的最大權益。

美跨黨派議員再挺台 外交部表達感謝

此外，針對美國民主黨及共和黨兩黨資深聯邦參議員在10月27日提案，尋求讓華府支持台灣以非借款成員身分參與「美洲開發銀行」(Inter-American Development Bank, IDB)；歐江安表示，這是繼美國聯邦參議院通過支持台灣參與世界衛生大會觀察員身分的法案後，又一項支持台灣參與國際組織的提案，外交部表達由衷感謝。

歐江安說明，我國自1991年起，受邀以觀察員身分出席IDB理事會年會，雙方維持良好互動，我國也期盼能更積極參與「美洲開發銀行」 （IDB）各項業務。如果我國成為「美洲開發銀行」 的正式成員，將有助進一步強化我國與IDB的合作，並且深化與拉美地區友邦及友我國家的雙邊關係，協助拉美及加勒比海區域的經濟永續發展，創造就業及社會穩定，另可進一步協助我國私部門深 入瞭解並投資拉美區域。

歐江安表示，外交部再度感謝美國各界持續展現對台灣擴大國際參與的支持；外交部也將續與國內主政部會緊密合作，對國際開發銀行等組織做出務實且專業的貢獻。