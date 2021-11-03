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外交部背書！指反萊豬影響台入CPTPP　勿將一黨之私置於國家利益之上

▲外交部強調反萊豬公投通過會影響台灣的國際貿易。（示意圖／ETtoday資料照）

▲外交部強調反萊豬公投通過會影響台灣的國際貿易。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

4大公投案下月登場，其中在「反萊豬」案上民進黨皆以「反美豬」名號宣傳，批評國民黨反美且阻礙台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。外交部今（3日）表示，美國雖非CPTPP會員國，但各國都在關注台灣的態度；如果公投通過，勢必嚴重衝擊台美經貿關係，並影響各國對台灣是否接受國際標準的看法，傷害台灣的國家形象及信用至鉅。呼籲國內各界人士，切勿政治操作，將一黨之私置於國家利益之上。

民進黨近日在宣揚公投案「4個不同意」時，刻意把萊豬跟美豬畫上等號，行政院長蘇貞昌也稱該公投會讓台灣得罪美國，無法加入CPTPP。但前總統馬英九譴責蘇是胡說八道；國民黨發言人凌濤表示，CPTPP由日本主導，美國非會員國，反萊豬公投跟台灣無法加入CPTPP一點關係都沒有，蘇貞昌鬧出國際笑話；民眾黨立委蔡碧如則說，萊豬不等於美豬、美國根本不是CPTPP成員國、全世界160多個國家都不吃萊豬，怒批蘇貞昌「失智了嗎？」為什麼要這樣恐嚇國人。

外交部3日發布新聞稿，直指媒體報導「反萊豬不影響台美關係及我國加入CPTPP」是錯誤報導。外交部表示，我國政府在確保國人健康安全的前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺最大殘留容許量（MRL），2021元旦開放進口符合萊劑安全標準的美國豬肉，向國際社會展現台灣尊重國際標準、科學證據的態度，以及解決懸宕已久貿易困難的決心。

「自從我國決定開放符合國際安全標準的美國產豬肉後，已贏得美國政府、國會及產官學各界的公開表示肯定，也符合我國的經濟及總體戰略目標。」

外交部說，我國是否接受國際標準並履行承諾，是進入包括CPTPP等國際經貿機制及國際組織時，各國觀察台灣的重要指標。全世界100多個國家都接受含微量萊劑、符合安全標準的豬肉，台灣也早於馬政府時代即開放含微量萊劑、符合安全標準的美國牛肉進口，國人食用九年來，事實證明安全無虞。且CPTPP的11個會員國，也都准許進口符合萊劑安全標準的豬肉。

外交部稱，美國目前雖不是CPTPP會員國，但各國都在關注台灣的態度；能否本乎科學證據、接受國際標準、確切履行承諾，這才是一個成熟經濟體及先進民主國家應有的作為。此外，美豬進口也是台美之間的重要議題，政府致力建構更穩定的台美貿易夥伴關係。

外交部也強調，禁止符合國際安全標準的美國豬肉進口公投，如果通過，勢必將嚴重衝擊台美經貿關係，遭受質疑台灣是否認真看待自己的承諾，並影響各國對台灣是否接受國際標準的看法，傷害台灣的國家形象及信用至鉅。誠懇呼籲國內各界人士，切勿進行「反國際安全標準的美豬進口」議題的政治操作，將一黨之私置於國家利益之上，傷害台灣國際整體經貿戰略布局。

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