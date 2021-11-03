宏都拉斯月底大選恐影響邦誼　外交部掛保證：審慎樂觀

▲外交部常務次長俞大㵢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

我國友邦宏都拉斯年底將舉行總統大選，外界關心該國最大反對黨聯盟表態力挺秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）參選，將影響台灣與宏都拉斯邦誼。對此，外交部次長俞大㵢2日表示，所以不管11月底的選舉誰當選，外交部都審慎樂觀，可以持續跟新政府保持很好的關係。

立法院外交及國防委員會、經濟委員會3日召開聯席會議，審查行政院函請審議「中華民國（臺灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」案，並邀請外交部、經濟部、財政部關務署、衛福部、農委會、法務部等單位列席。

民進黨立委王定宇質詢時指出，宏都拉斯將於28日舉行總統大選，在野黨參選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）曾提過，若勝選將與中國建交，詢問外交部評估台灣與宏都拉斯的關係。俞大㵢表示，外交部評估是審慎樂觀。

王定宇再問，是否跟宏都拉斯朝野政黨都有接觸，或是曾見過秀瑪菈，俞大㵢則說，他不方便說跟誰碰面，但他9月曾去過宏都拉斯一趟，跟相關人士都曾碰面。

民進黨立委劉建國質詢時也詢問，宏都拉斯大選已經剩下不到4個禮拜，俞大㵢所謂的「審慎樂觀」指的是在朝在野，還是台灣跟宏都拉斯之間的外交關係。

俞大㵢表示，中方想要搶奪台灣的邦交國，是一直不斷在進行，他們只要一有機會，包括今年在有些地方，因為台灣的友邦缺乏新冠肺炎疫苗，所以就用這種方式來威脅、威嚇台灣的邦交國，其中也包括宏都拉斯在內。

俞大㵢強調，未來不管是誰、哪個候選人當選，外交部都向重要的宏方人士清楚表達，台灣是一個非常可靠、可信賴的夥伴，「我們跟宏都拉斯有80年的邦誼」。

俞大㵢認為，中方要宏都拉斯親近的唯一原因，就是因為中華民國台灣在那邊，「它要把我們的大使館拿掉」。

俞大㵢也說，這種例子是一而再、再而三地重演，包括多明尼加、巴拿馬等都是如此，口惠而不實，宏都拉斯多少也有認知，所以不管11月底的選舉誰當選，外交部都審慎樂觀，可以持續跟新政府保持很好的關係。