「喝過媽媽及3個姊姊的母奶」！他自曝「超複雜家庭組成」...驚呆網友

▲原PO是喝媽媽及3個姊姊的母奶長大。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

「有人家裡比我更複雜的嗎？」一名網友表示，爸爸歷經三段婚姻，前兩段婚姻就生了7個孩子，媽媽也有過兩段婚，和前夫生了5個孩子，「我同父異母加同母異父的哥哥姐姐，總共12個，5個哥哥，7個姐姐。」不僅如此，讓原PO感到最幸福的是，「我小時候母奶喝過很多口味，除了我媽，還有3個姐姐的母奶。」貼文一出，網友們全看傻。

一名男網友在《Dcard》上以「有人家裡比我家複雜的嗎？」為題發文，分享自己特別的家庭。他表示，他的爸媽是打色四牌的牌友，生他時爸爸52歲，媽媽45歲，「他們都是在生我前就抱孫子了。」他的爸爸身高185，被招贅兩次，「第一次是21歲，生了2男1女，小孩從母姓，後來離婚，因為被岳父看不起。我大哥大我30歲，大姐大我28歲，二哥大我24歲。」

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沒想到原PO爸爸離婚後，很快地又被另一個女生招贅，「可能太帥吧，他28歲離婚，30歲二婚。二婚又生了2男2女，三哥大我21歲，二姐大我19歲，四哥大我18歲，三姐大我16歲，一樣四個小孩從母姓，拜媽媽家的祖先。他這次沒離婚，我二媽是癌症過世，遺產主要給小孩，但有五分之一給我爸。」原PO也說，爸爸前兩段婚姻生了7個小孩，雖然都沒跟他姓，不過也賺了不少錢，「他一輩子不用工作，一個月還有20幾萬的房租在收。」

至於他媽媽這邊呢？原PO表示也很精彩，「我媽比我爸少結一次婚，但她跟前夫就生了五胎，大姐大我26歲，二姐大我25歲，三姐大我24歲，四姐大我22歲，大哥大我20歲。我媽沒離婚，一樣是前夫過世，我媽是18歲嫁38歲，我同父異母加同母異父的哥哥姐姐，總共12個，5個哥哥，7個姐姐。」

原PO透露，家庭成員眾多讓他有許多特別的經驗，「要說我比別人幸福的地方，就是我小時候母奶喝過很多口味，除了我媽，還有3個姐姐的母奶。學生時代，被姐姐教過書不算離譜，唸碩班的時候，校長是我姐夫，這才離譜。」

▲網友幫原PO畫出家族樹。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，男網友也分享自己的精彩婚宴，「正常人結婚，親的兄弟姐妹會坐一桌，我是坐滿六桌，包含她們的配偶跟子女，剛好60人，應該沒有人比我家複雜了。我老婆說叫你叔叔跟舅舅的有30幾個，你不會記錯嗎？我說很好記啊，我都用幾之幾來記。但叫我叔公跟舅公的，我就記不了了。」

貼文一出，許多網友都震驚不已，「你家畫家族樹要畫三代」、「光看這關係就頭好痛，原po家族人數都能蓋一村了」，不少人讚嘆，「很屌的是，複雜成這樣還都可以好好相處，如果某部份的人比較難搞，整個變宮廷劇」、「人這麼多還能相處融洽好棒」、「想看爸爸年輕的照片！有這樣經歷根本情場殺手」，甚至也有網友把重點放在母奶，「喝姊姊母奶是什麼概念」、「是姐姐剛好生小孩還沒退奶嗎」。