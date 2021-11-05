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沒考上名校！她和父親冷戰7年　北漂前「1舉動」兩人忍淚破冰

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO原本和父親很要好，但因為考試沒考好，從此冷戰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

不少父母生下孩子，都希望他們能夠成材，一名女網友近日在社交平台發文分享，因升高中時沒有考上好學校，結果與父親冷戰長達7年，直到最近大學畢業要北上工作，父親一個舉動才讓兩人關係破冰。

一名網友在「Dcard」上發文分享，自己兒時與父親關係良好，兩人也會一起騎著灰銀色的機車出去散步，而當時她會問父親機車到底是什麼顏色，父親告訴她：「如果將來我出人頭地了，別人敬重你，就會覺得它是奢華的銀色，如果只是渾渾噩噩度過一生，別人看輕你，就會覺得它是落魄的灰色。」

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不過兩人的感情在她國中畢業後開始出現變化，因為父親希望女兒成材，考上好學校，長大後出人頭地，但她自認自己不是讀書的料，無論如何努力就是考不出好成績，國中會考慘遇滑鐵盧，還記得分數出爐那天，父親還相當失望地說：「為什麼妳可以這麼不努力，就這麼甘願要當一般人？」不過其實她很努力，但就不是讀書的料。

此後，父女倆關係降到冰點，直到大學畢業都一路冷戰，出社會後好不容易找了一份工作，雖然是在台北工作，但以一個新鮮人來說，待遇還真不差。

在北漂工作前夕，某天晚上她發現家裡門前多了一台機車，媽媽告訴她，這是爸爸買來送給自己在台北上班用的，這讓她有些受寵若驚，心想：「畢竟我們多久沒講過話，更別提送東西給我了。」

女網友與父親冷戰7年，不過就在她北漂工作前夕，父親送了一台機車。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友與父親冷戰7年，不過就在她北漂工作前夕，父親送了一台機車。（圖／翻攝自Dcard）

父親晚上回家後，媽媽請她走到門口，父親當時先把鑰匙遞給她並說：「老闆說這台是灰色的，我到剛剛也都這樣覺得，但現在看到妳站在車旁，突然覺得它看起來是銀色的，恩…可能是角度問題，這角度比較有光芒，總之我覺得，這台很適合現在的妳。」

她表示，聽完父親這些話，雖然沒有想像中地痛哭流涕，但卻能清楚感受到的那鑰匙放在手上的重量，她認為，父親這些舉動算是肯定了自己，也希望自己不會令爸爸失望。

網友看完原PO故事紛紛回應，「也許曾對妳失望，但還是愛著妳，所謂的家人不過如此，這種默默的父愛真令人鼻酸」、「能感覺到父親一定愛妳，可是卻因為妳不如他的意所以失望了，就以不太成熟的方式來跟妳相處」、「我覺得妳應該要好好的多跟爸爸說話了，妳都要離開家裡北漂了，更應該好好把握跟家人相處的時光。」

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