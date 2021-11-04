包養男都「胖醜老」？　妹子「約9人」揭親身體驗內幕

▲一名女網友分享使用包養網站的經驗。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者黃品臻／綜合報導

什麼樣的男生會包養女生？有女網友對於「會包養女生的男人一定胖醜老」的說法感到好奇，於是在包養網站註冊帳號，並在一週內與9位男士見面吃飯聊天，每場飯局約可拿到1500至3000元，她原本以為這些男生一定都又老又醜，沒想到真實情況卻完全不同。

一名女網友在Dcard以「我在包養網站遇到的男人」為題發文，分享與包養男的約會經驗。她表示，見面的9位男士中，有2位長相偏中下、4位長相普通，有2位雖然年紀稍長，卻是帥大叔，不僅有品味、會打扮、言行舉止紳士，還會定期運動、做醫美來維持外貌體態。

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而最後一位讓原PO最為驚艷，對方年僅28歲，帥氣程度讓外貌協會的她大讚「比任何一位男友都帥」，且穿著打扮有品味、皮膚像水煮蛋肌，身上還很香，對方長期在日本工作，最近才回台灣，「因為懶得用交友軟體又不太會講中文，所以都約不到女生，但一個人很孤單才玩這個」，各方條件都讓原PO大嘆應該是別人要包養他，怎麼會是他來包養女生。

▲原PO表示自己在包養網站遇到的男人，條件普遍不錯。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO也分享會包養女生的男生分成三種類型，第一是真的非常寂寞、很渴望愛卻得不到的人；第二是只想快速約會，解決生理需求的人；第三則是懶得玩交友軟體、交女友、工作太忙，但偶爾又想撫慰身心靈的人，而男方的職業大多是軟體工程師、醫生、金融業總裁、老闆富二代、公司高層等高薪行業。

至於會包養人的男生都是胖醜老嗎？原PO認為，「找包養的男人的確年齡偏大，但年齡偏大不代表醜，我覺得跟一般的交友軟體顏值沒有差太多」，且包養網站的男生大部分都滿有禮貌，不太會性騷擾或做出讓人不舒服的舉動，讓她感到很意外。不過原PO文末也說明不鼓勵玩包養網站，畢竟還是有一定風險在，且若純粹為了錢會很痛苦。