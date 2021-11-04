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1年前聊天也驚遇鬼父！對話一曝「揪出3細節」毛翻：年齡對得上

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有女網友1年前也曾遇到鬼父，一比對細節，網友直呼超毛。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站4日報導《強要10、12歲女兒！38歲單親爸「炫耀鬼父情節」她怒套話報警》，貼文一出，竟釣出另一位女網友發文「我也遇過這種噁心的…」，透露自己1年前也遇到類似的事情，並PO出當時的對話截圖。一比對下來，不少人都毛骨悚然，「說話方式好像，年齡也對上了，拜託希望這是假的，不然真的垃圾！」

日前有女網友上匿名聊天網站「WooTalk」，遇到自稱住嘉義的38歲單親爸，竟說自己讓10歲、12歲的女兒在「半強半推」的情況下，跟他發生性關係，直呼「我很變態」、「有點成癮了」。原PO見狀，便試著套話並怒報案，也將對話傳到《Dcard》，將已知線索曝光，「真的擔心是否真的有女孩受害。」

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貼文上了熱門後，就有另一位女網友驚發文「我也遇過這種噁心的…」說她去年2月也在該匿名聊天網站遇到一個「幾乎一模一樣的噁心爸爸」，並貼出當時的對話。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友貼出1年前的對話，至今仍耿耿於懷。（圖／翻攝自Dcard）

只見對方表示「我有時會找她們發洩」，對象正是女兒，年齡分別是「7、9、11」，還說他有點性成癮，之前孩子還會反抗，但為了「刺激」仍伸出魔爪。男方還說出讓人更毛的事情，那就是朋友不僅知情「他們也有份」，甚至他還曾內射自己的女兒。

對比兩邊的對話內容，許多網友都認為，不管是女兒年齡、打字方式和語氣，都感覺真的是同一人，而且男方還說很久沒跟小孩媽媽聯絡，很可能是單親爸爸。唯一不同點是女兒的人數，以及不確定男方是否為37歲。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲左圖為原原PO的對話，右圖則是原PO的對話，不少網友越看越擔心。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也在文中無助表示，她當時很慌、怕對方離開，有試圖要套男方更多話，「我在完全不知道怎麼辦的情況下只好放手讓對方離開了，可是我事後超級震撼，也有點自責……覺得萬一是真的，我不就沒救到那些小女孩？」

看到貼文後，不少人越想越毛，「如果是一年前的話，這樣對方說的年齡有符合欸」、「鬼父放任朋友欺負女兒嗎」、「在匿名聊天要唬爛、要掰，應該不可能一年後還刻意加年齡吧？再來說話方式很像。原本那篇基本上真實度算是一半一半，透過這篇，真實的程度應該又會上升不少」、「兩篇的資訊也太符合了吧……怕爆！」

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