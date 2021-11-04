8+9考上私立大學不甘心「重考1年拚上台大」！感動哭：讀到瘋掉

▲原PO心中有個台大夢。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

大家對小屁孩、8+9的印象就是低學歷，不過一名台大生表示，自己國中時期就是8+9，但一直都有個台大夢，學測時考了57級分，覺得不甘心，因此決定報名重考班，非台大不獨，第二年學測考了68級分，但他還是覺得不夠，最後決定考指考，終於讓他考上了了台大二類熱門科系，「只要有心，真的可以辦的到」。

男大生在Dcard上發文，國中很混都沒有在念書，上課時拍桌跟老師對嗆，翹課無數次，下課結群在外抽菸打架，做了許多荒唐事，但他心中有個台大夢，應屆學測那年考了57級，隨便上了一間私立大學，但內心對台大仍然很嚮往，開學沒多久就辦休學，「全力拼重考，為了夢想衝了！」

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於是，開始了他的重考人生，「重考班的生活真的不是人過的，超級逼，有時真的會讀到瘋掉」，但短短的半年，就讓他從57級分上升到68級分，「但離我的夢想還差一段距離，我當時在想，我的能力就只有到這嗎？」決定拚指考，最後終於成功考上台大，「雖然重考一年，但果實真的很鮮美，成功登榜台大二類熱門科系」。

貼文曝光後，引起網友們熱議，「如果不是反串這也太強了吧」、「從8+9轉變成學霸的反差萌，感覺原po很man」、「東大特訓班台灣版，太強了」、「能考上好學校跟你是不是8+9沒啥關係，只要有腦夠認真，有可能」、「國中誰在讀書，都在泡網咖跟打球隊吧」。也意外釣出一名台大生回應，「我國中也是8+9啊，只是成績還是校排前10，成績好真的很爽，你幹啥都不會有人阻止你」。