鐵路地下化市議員盼商圈整體規劃　鄭文燦：工業區檢討變更

▲桃園鐵路地下化後站翻轉中？市議員黃景熙提整體商圈規劃。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園鐵路地下化於去（2020）年核定綜合規劃，正由交通部辦理設計及施工，亦使桃園火車站週邊建設規劃受到各界重視。市議員黃景熙4日於市政總質詢，針對桃園鐵路地下化後，桃園後站整體商圈規劃，以及有關桃園後站地區信東公司附近應進行都市更新，並希望市府盡速完成桃園後站電線電纜地下化。

市長鄭文燦指出，過去桃園前、後站宛若二個世界，現在桃園後站翻轉中，未來將無桃園前後站之別。而桃園車站附近地區有劃設都更區，針對車站附近的工業區，市府會檢討變更；此外，桃園後站的延平路商圈具有特色，且當地有許多廣受移工喜愛的餐廳，因此為改善當前步行環境，針對黃議員建議延平路商圈電纜地下化的部分，請工務局全力以赴，一旦取得電箱設置位置，市府會與台電公司合作，將延平商圈電纜地下化。

另外，黃景熙議員也建議建國國小網球場，比照大溪區、八德區模式改為多功能用途的複合式運動中心，並希望安排時間現場會勘。鄭市長說明，目前建國國小校內有游泳池、網球場、活動中心及籃球場，也開放市民朋友使用；未來戶外網球場如需改為室內型網球場，市府將研議專案規劃，與教育局跟學校討論，強化運動場館的功能。