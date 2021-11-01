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升格已7年市議員批桃園市容「不及格」　鄭文燦：全面清查改善

▲升格已7年，市議員批桃園市容「不及格」

▲升格已7年，市議員謝美英批桃園市容「不及格」。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英1日於市政總質詢中指出，桃園升格已7年，然現今仍見公園內、街道的各項標誌、告示都還存在著桃園「縣」政府、「市」公所的字樣，有些標示牌甚至髒亂、模糊不清，要求市府針對各項指示標誌應該統整、檢視，不要影響被喻為國門之都的桃園市容！市長鄭文燦表示，將請各單位本於職權進行全面清查改善。▲升格已7年，市議員批桃園市容「不及格」

▲標示牌髒亂、模糊不清。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英表示，行走在桃園街區，隨處可見「過期」告示牌，難道市府相關局處的人看不到？一定要經過什麼程序通報才會更新？更扯的是，有些告示牌已經毀損看不到字樣，卻在上頭更新張貼「區」字，有些更新還貼錯地方，把「中壢區公所」更新成「中壢市區所」。

謝美英質疑，相關局處的告示牌製作、驗收並不嚴謹，連里辦公室的名稱都錯誤，最近中壢區「自立里」新建置完工的告示牌竟寫成「中立里」，還掛在里辦公室旁邊，真的可以說是現代版拍案驚奇！▲升格已7年，市議員批桃園市容「不及格」

謝美英直指，她上個會期在議會提出違規小廣告造成的市容問題，經過了半年，完全不見改善。東倒西歪的反光鏡、站牌、電線桿，大家彷彿見怪不怪；連知名中壢觀光夜市附近的中央西路大型路標都被整個白化，完全看不到。

她建議桃園市府官員搜尋關鍵字「桃園市容」，可以看到國人如何形容桃園市容，「桃園像第三世界」、「爛到不想救」，新聞處長詹賀舜也曾為此做出回應。謝美英強調，明年就是桃園升格第八年，希望她所提出的標誌、告示等髒汙問題，市府能正視改善。

鄭文燦表示，桃園升格時，針對原先由舊里辦或舊公所設置的告示性、提醒性標誌，因考量功能還在尚屬堪用，因此當時並無要求立刻更新，將請各單位本於職權進行全面清查，如涉及毀損或標示不清會撤除，日後也請各單位如發現告示牌錯誤，要立刻更正改善。

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