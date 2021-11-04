桃園修屋補助降連動設管委會意願　鄭文燦：屬獎勵非責任歸政府

▲桃園公寓大廈修繕補助降低，市議員黃婉如關切。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高雄城中城大火事件後，引發各界對公寓大廈成立管委會的重視。桃園市議員黃婉如4日於市政總質詢指出，由於桃園市政府對公寓大廈修繕補助降低，已影響社區成立管委會意願；都發局長盧維屏強調，市府每年均針對《桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法》進行檢討，希望社區依「實際安全需求」及「修繕必要性」來申請補助。

黃婉如市議員指出，老舊社區成立管委會意願低，詢問市府應如何處理？都發局長盧維屏表示，目前中央正研議修改《公寓大廈管理條例》，將強制要求公寓大廈成立管委會，而針對未成立管委會的社區，即便在沒有法規罰則前，都發局也已協助輔導多年。

黃議員進一步質詢《桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法》補助金額逐年縮減，認為此將影響社區成立管委會的意願。都發局長盧維屏回應，此修繕補助與管委會成立意願無直接關聯，而市府逐年調降一般修繕補助金額，目的在於希望燈泡、水管等一般修繕，回歸社區居民自行修繕，並將補助重點轉向至公寓大廈消防及公共安全設施等必要補助。盧局長也強調，市府每年均針對《桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法》進行檢討，不希望社區連續申請，應依「實際安全需求」及「修繕必要性」來申請補助。

鄭市長也說明，桃園全市逾6,000社區大樓立案，市府為讓資源有效利用，以每2年申請補助1次為原則，如該辦法有不周延或待改進空間，會再進行研議。鄭市長也強調，《桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法》屬獎勵性質，社區管委會不可將修繕責任轉嫁給政府。