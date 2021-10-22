中央大學八德區設教學醫院受關切　市府協助爭取衛福部核定

▲中央大學八德區設置教學醫院進度受關切。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中央大學將於桃園市八德區設置教學醫院進度，引發地方關切。市議員呂林小鳳22日於市政總質詢，市長鄭文燦應要求公開說明表示，中央大學八德分校於過去10幾年都無明顯進展，2019年11月向市府提送設立八德智慧健康創新園區計畫書，並與市府於2020年1月6日簽署合作意向書，共同推動設校計畫，目前設校申請已獲教育部同意籌設。

鄭市長說明，中央大學提送設立八德智慧健康創新園區計畫書，以發展「智慧健康科技園區」、「亞洲特色醫療與照護中心」及「新創基地與國際人才培育中心」三大特色，並有中央大學附設醫院，將規劃設置一般急性病床449床、急性精神病床30床、特殊病床242床，共計721床，該醫院設立計畫書已經桃園市醫事審議委員會審核通過，今年4月27日層轉衛生福利部醫事審議委員會審查，並已依委員意見，於9月29日提送修正後的計畫書至衛生局，將協助審查後，再次層轉衛生福利部審查，市府也會協助中央大學向衛福部爭取核定。

而八德區目前，除鄰近的聖保祿醫院申請擴建醫療大樓及擴增病床數外，部立桃園醫院也計畫擴建400床的醫療量能；另外，中壢長榮醫院也在八德申請設立八德長榮醫院，預計將增設急性一般病床150床，市府已初步審查通過，目前正協助變更社團法人組織設立，未來待土地整合完畢，會著手興建。