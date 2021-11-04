龜山棒球場改善經費不足1300萬　市議員力爭！鄭文燦：高標準更新

▲龜山棒球場改善經費不足1,300萬，市議員林俐玲力爭補助。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國人愛看棒球比賽，連帶的也使棒球運動發展受到重視！桃園市議員林俐玲4日於市政總質詢，為龜山棒球場改善經費不足1300萬元，建議市長鄭文燦增加預算，讓執行改善工程的龜山區公所，能夠依區內龜山國中、小及壽山高中的棒球隊實際需求，完成改善以發展龜山棒球運動。

市長鄭文燦表示，該工程規劃在環保公園內設置棒球場，目前已經解決用地取得問題，總經費約3800萬元，並由市府補助2,500萬元，其餘經費原擬向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費補助，但最後並沒有獲得挹注，體育局將與龜山區公所一起合作，以總經費約3800萬元來進行規劃設計，仍會以高標準讓龜山棒球場更新計畫完成。

另外，林俐玲也關切防疫旅館防疫廢棄物的處理問題？鄭市長表示，防疫旅館的垃圾是另外送去委託處理的機構，與一般垃圾送至垃圾掩埋場或焚化廠不同，如果有防疫旅館業者有垃圾處理問題，可以直接尋求環保局進行協助。環保局長呂理德表示，目前市內防疫旅館防疫廢棄物，環保署有設立專案，將防疫垃圾均視為有害廢棄物，由各地環保局協助收集後，委託有害廢棄物處理廠統一進行處理。