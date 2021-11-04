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北京冬奧志願者申請人數破百萬　需完成抗寒15公里徒步越野訓練

▲北京冬奧志願者,冬奧。（圖／CFP）

▲北京冬奧志願者誓師。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京冬奧會訂於2022年2月4日起，舉行為期16天的賽事，將使北京市成為全球首座舉行過夏季及冬季奧運會的城市。隨著舉辦日期逼近，大會志願者的徵選也告一段落，數據顯示，本屆北京冬奧志願者報名人數已突破百萬人，18至35歲群體佔比超95%。

▲北京冬奧張家口崇禮賽區。（圖／記者魏有德攝）

▲北京冬奧張家口崇禮賽區。（圖／記者魏有德攝）

《澎湃新聞》報導，經線上、線下面試，北京冬奧組委的41個業務領域已從報名的志願者中錄取了近兩萬名志願者，大部分來自北京與河北兩地的高校（大專院校）。

第一版《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》顯示，自2022年1月23日至冬殘奧會結束，大會將採取閉環管理，涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。包括參賽人員及工作人員在內，將只能在冬奧會場地間活動，進行與本人訓練、比賽和工作等相關行為。

▲北京冬奧志願者,冬奧。（圖／CFP）

▲北京冬奧將於2022年2月4日舉行。（圖／CFP）

一名接受《CNN》訪問的李姓志願者表示，進入面試前，報名者要接受有關冬季運動和冬奧會知識以及英語程度的測試，「考慮到許多項目在室外雪地中舉行，志願者還需完成體能評估，例如提升志願者耐力和抗寒能力的15公里徒步越野訓練。」

北京語言大學冬奧會志願者通用技能培訓班1日也正式開班，為期3周的培訓過程將模擬冬奧期間志願者可能面臨的各種情況，培養志願者們理解冬奧精神、發揮語言優勢及熟悉志願工作等，課程由校內相關領域老師、北京市紅十字會及國交處相關負責人及專業人士負責。

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