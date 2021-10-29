蔡英文拋出「重啟」兩岸對話　陸學者：又刷存在感

▲蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文26日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，沒有放棄與北京改善機會，願意和大陸國家主席習近平好好談談。針對蔡習會可能性？接受《東森新媒體ETtoday》訪問的多位兩岸學者，第一時間的反應都是「不可能！」自從台灣黨輪替後，蔡英文執政團隊不承認「九二共識」，關閉協商大門，如今透過CNN表示願意重啟對話，刷存在感居多，無助兩岸關係改善。

蔡英文透過美國主流媒體CNN發聲，強調沒有放棄改善與北京關係的可能性。在習近平願意的情況下，雙方可以對坐下來談話。國台辦今（29日）也發出回應，痛批民進黨惺惺作態，偽造願意對話的假象。從2016年以來，蔡英文執政團隊否認「九二共識」破壞兩岸對話基礎，關閉台海協商對話的大門，甚至是有意為之推進「台獨」，根本不存在什麼「誤解、錯估、誤判」。

▲ 年底習近平和拜登即將舉行視訊會晤。（圖／路透）

依照兩岸不樂觀態勢，蔡英文接受CNN訪問之前，早就清楚北京會「冷處理」一切回應，不會有任何進一步發展。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受訪問也表示，主要蔡英文雙十講話沒有引起美國和大陸方面劇烈衝突和影響，再次通過媒體發聲「刷存在感」，引起國際間的關注，對於兩岸關係毫無幫助。

包承柯說，年底習近平和拜登即將舉行視訊會晤，過去夾在兩者之間的台灣問題確實變得重要。但中美關係是更具有區域和全球意義，需要調整、牽動國際的局勢面向太多，這是台灣問題完全無法相比。

中美關係下的台灣問題，蔡英文又是打什麼樣算盤？上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永杰則向《東森新媒體ETtoday》分析，她踩的每個時機點很對，從貿易戰、香港問題到疫情爆發，每次的中美關係交鋒，民進黨都和美國綁在一起，刻意與大陸製造矛盾。中美之間衝突越高，蔡英文的處境就越有保障，最後受苦的只會是台灣民眾和兩岸交流的人民。

▲蔡英文證實「美軍來台協訓」，並且會協防台灣（圖／蔡英文總統臉書）

至於談到蔡英文證實「美軍來台協訓」，並且深信美國會協防台灣？中華戰略學會研究員張競接受訪認為，「她奮力挑釁北京，對岸卻只以國台辦發言人層級不指名簡單回應。」美國也多次釋出台海危機四伏的消息，近日來指稱東沙情勢危急，企圖把台灣當誘餌。目的就是刺激北京提早決戰或擦槍走火。

張競說，「北京看穿華盛頓戰略詭計，不願隨之起舞。」反倒是蔡英文政府刻意營造與美國關係，對內爭取選票並壯膽氣；對外以反中策略，企圖綁架華府對外政策，讓北京多少得顧及對台承諾。「民進黨自認是中美棋局操盤手，實際上在美國面前早已喪失自主意志。」