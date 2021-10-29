　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蔡英文拋出「重啟」兩岸對話　陸學者：又刷存在

▲▼蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文26日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，沒有放棄與北京改善機會，願意和大陸國家主席習近平好好談談。針對蔡習會可能性？接受《東森新媒體ETtoday》訪問的多位兩岸學者，第一時間的反應都是「不可能！」自從台灣黨輪替後，蔡英文執政團隊不承認「九二共識」，關閉協商大門，如今透過CNN表示願意重啟對話，刷存在感居多，無助兩岸關係改善。

蔡英文透過美國主流媒體CNN發聲，強調沒有放棄改善與北京關係的可能性。在習近平願意的情況下，雙方可以對坐下來談話。國台辦今（29日）也發出回應，痛批民進黨惺惺作態，偽造願意對話的假象。從2016年以來，蔡英文執政團隊否認「九二共識」破壞兩岸對話基礎，關閉台海協商對話的大門，甚至是有意為之推進「台獨」，根本不存在什麼「誤解、錯估、誤判」。

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲ 年底習近平和拜登即將舉行視訊會晤。（圖／路透）

依照兩岸不樂觀態勢，蔡英文接受CNN訪問之前，早就清楚北京會「冷處理」一切回應，不會有任何進一步發展。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受訪問也表示，主要蔡英文雙十講話沒有引起美國和大陸方面劇烈衝突和影響，再次通過媒體發聲「刷存在感」，引起國際間的關注，對於兩岸關係毫無幫助。

包承柯說，年底習近平和拜登即將舉行視訊會晤，過去夾在兩者之間的台灣問題確實變得重要。但中美關係是更具有區域和全球意義，需要調整、牽動國際的局勢面向太多，這是台灣問題完全無法相比。

中美關係下的台灣問題，蔡英文又是打什麼樣算盤？上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永杰則向《東森新媒體ETtoday》分析，她踩的每個時機點很對，從貿易戰、香港問題到疫情爆發，每次的中美關係交鋒，民進黨都和美國綁在一起，刻意與大陸製造矛盾。中美之間衝突越高，蔡英文的處境就越有保障，最後受苦的只會是台灣民眾和兩岸交流的人民。

▲▼如果都只有資深的上校參與起降訓練，難道實戰時資淺的戰機飛行員會有能力在這種場地起降？（圖／蔡英文總統臉書）

▲蔡英文證實「美軍來台協訓」，並且會協防台灣（圖／蔡英文總統臉書）

至於談到蔡英文證實「美軍來台協訓」，並且深信美國會協防台灣？中華戰略學會研究員張競接受訪認為，「她奮力挑釁北京，對岸卻只以國台辦發言人層級不指名簡單回應。」美國也多次釋出台海危機四伏的消息，近日來指稱東沙情勢危急，企圖把台灣當誘餌。目的就是刺激北京提早決戰或擦槍走火。

張競說，「北京看穿華盛頓戰略詭計，不願隨之起舞。」反倒是蔡英文政府刻意營造與美國關係，對內爭取選票並壯膽氣；對外以反中策略，企圖綁架華府對外政策，讓北京多少得顧及對台承諾。「民進黨自認是中美棋局操盤手，實際上在美國面前早已喪失自主意志。」

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
傳統一買家樂福！　統一集團回應2點
老婆辭職玩當沖「慘賠200萬」　人夫急求助！網一看傻了
獨／寶寶回來了！美女主播1年前流產 「5月子宮繞頸」驚險誕一
再增4起接種後死亡　3人打AZ、1人打莫德納
辜莞允野外脫了！　「中空畫面」超兇
快訊／城中城46死行政調查公布　點名消防、工務局4大缺失
桃園女學生打BNT爆「裝葉克膜」恐截肢！　指揮中心回應
知名YouTuber打莫德納第二劑「心臟超痛」　緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小三「當街爽勾人夫」遭暴打　正宮逮了10多次…怒出手狂扁影片曝

蔡英文拋出「重啟」兩岸對話　陸學者：又刷存在感

蔡英文願與北京改善關係　國台辦：「惺惺作態」偽造對話假象

超過600天未出國引關注　大陸外交部：習近平將在北京視訊參與G20

妹子衝KTV「打分手砲」嗨完被殺　前男友運屍途中…屍體滾到馬路

陸本土今日暴增48+3　北京一社區工作人員「戴N95口罩」也感染

當李克強面　拜登批陸對台脅迫：對台灣的承諾「堅若磐石」

女竊賊被抓慘遭私刑！　鄉民「雞頭塞嘴」公審影片曝光

新疆4000年乾屍「小河公主」最新DNA研究曝起源　假說全推翻

美協防台？　國台辦怒批：拿台灣民眾血汗錢買軍火，只會帶來兵災

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

小三「當街爽勾人夫」遭暴打　正宮逮了10多次…怒出手狂扁影片曝

蔡英文拋出「重啟」兩岸對話　陸學者：又刷存在感

蔡英文願與北京改善關係　國台辦：「惺惺作態」偽造對話假象

超過600天未出國引關注　大陸外交部：習近平將在北京視訊參與G20

妹子衝KTV「打分手砲」嗨完被殺　前男友運屍途中…屍體滾到馬路

陸本土今日暴增48+3　北京一社區工作人員「戴N95口罩」也感染

當李克強面　拜登批陸對台脅迫：對台灣的承諾「堅若磐石」

女竊賊被抓慘遭私刑！　鄉民「雞頭塞嘴」公審影片曝光

新疆4000年乾屍「小河公主」最新DNA研究曝起源　假說全推翻

美協防台？　國台辦怒批：拿台灣民眾血汗錢買軍火，只會帶來兵災

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

傳統一買家樂福　統一集團回應2點

下面太久沒用會壞掉！小三出大絕「生麵包」逼宮　人妻反擊了

房價漲後悔族增加　台中太平這區新舊屋價格僅差2萬

新台幣收盤升值 1.4分　收在27.82元

動物園睽違7年誕下「國王企鵝寶寶」　超可愛日系命名曝光

機師猝死曝地獄班表！　鄭麗文籲：居檢不派飛

99%都有過！柴柴醒來額頭冒「熟悉壓痕」　過來人笑：原來狗也會

診所突拉下鐵門...女遭格雷式性侵　逃走被拉回手腳綁床咬胸指侵

領養短吻垂耳狗3個月變尖鼻「整片立起來」　長出眼袋媽驚覺受騙

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

新疆「小河公主」起源曝光

正妹打分手砲後被殺　前男友運屍途中屍體滾到馬路

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

陸今日本土暴增48+3　北京一社區工作人員被感染

籃球女孩長大變女神！4歲遇車禍下半身壓爛

女竊賊被抓慘遭私刑！　鄉民「雞頭塞嘴」公審影片曝光

風衣正妹M腿當街三人行　2男搶1女硬來太震撼

當李克強面　拜登批陸對台脅迫：對台灣的承諾「堅若磐石」

人妻抓姦老公在健身女教練床上！他PO一張紙大逆轉

上海導演拍A片獲利430萬 女主角拍多部影片以為「只在海外發行」

情侶躺網紅公路拍婚紗照　網：直接當遺照

農夫村婦扮「神鵰俠侶」開牽引機稻田直播竄紅 網友：覺得浪漫

美協防台？　國台辦：只會帶來兵災

肉體教學皇帝房中術　古代女官服務完3下場曝

更多熱門

相關新聞

CNN：在台美軍數從10人增加至32人

CNN：在台美軍數從10人增加至32人

總統蔡英文接受CNN訪問時證實，美國確實有軍隊在台協助國軍訓練，但未透露具體人數。CNN則在報導中指出，根據五角大廈紀錄顯示，在台美軍人數在2018年僅有10人，而今年初的人數已達到32人。

同志大遊行「友善日常」明登場　蔡英文：讓社會更多元再艱辛都值得

同志大遊行「友善日常」明登場　蔡英文：讓社會更多元再艱辛都值得

臉書更名為撇醜聞？　吹哨者洩密爆祖克柏6大罪

臉書更名為撇醜聞？　吹哨者洩密爆祖克柏6大罪

國台辦痛批民進黨「惺惺作態」

國台辦痛批民進黨「惺惺作態」

兒童打疫苗「真的不用急打」！前台大醫曝隱憂：這時討論不切實際

兒童打疫苗「真的不用急打」！前台大醫曝隱憂：這時討論不切實際

關鍵字：

蔡英文國台辦北京美國兩岸對話

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面