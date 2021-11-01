大陸疫情擴散16省！北京籲外地市民「暫緩返鄉」　上千人回不了家

▲大陸疫情擴散，北京官方呼籲外地市民暫時別返鄉。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸新一波疫情已擴散16省，根據大陸國家衛健委今（1）日通報，10月31日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例92例。其中，本土病例59例，境外輸入病例則是33例。北京官方今天就呼籲，市民非必要不出北京，另外若去過疫情中高風險地區的民眾，則不能進入北京。

綜合陸媒報導，根據北京最新的防疫政策，民眾近期若曾到過疫情中高風險地區，即使已施打3劑疫苗，且核酸檢測也為陰性，一樣不得進入北京，而由於北京有幾個地區是中風險地區，因此這些地區的民眾若離開北京，就等於有中風險地區的「旅遊史」，所以就無法再返回，導致不少人出了門後，出現「回不了家」的狀況，估計至少上千人受影響。

北京市衛健委今天也向到外地工作、旅遊的市民喊話，如果與公布的國內病例有「時空重合」，也就是到過本土案例去過的社區、超商、車站、機場等，就要立即向社區（村）、單位、旅館回報行程，並「就地自我隔離」，配合各項管控措施。

微信公眾號「天下說法」10月31日發布一篇名為《為何出京後回不了北京，陷入死循環》的文章引發熱議，作者表示，他的助理日前從北京出發到山西長治看守所會見某刑事案件嫌疑人，但隔天要回家時卻發現進不了高鐵站，並且健康碼變成無法確定狀態，顯示不出綠碼，疑似就是因為他來自北京「中風險地區」，因此無法返回。

▲中國新一波疫情已擴散16省。（示意圖／CFP）

據了解，大陸新一波疫情已擴散16省，其中「旅行團傳播鏈」造成12省22城347宗陽性個案。大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，湖北、湖南、貴州、陝西等省份連續4天以上沒有新發病例，這些地區的疫情正在得到有效控制，至於北京、河北、山東、青海、寧夏等省份疫情基本平穩，甘肅近期的病例主要從集中隔離點發現，下一步將加快對感染來源調查和傳染源管控，盡快切斷社區傳播鏈。

值得注意的是，黑龍江黑河市突增多例本土確診，疫情與近期內蒙古、甘肅等省區均無關聯，已呈現社區傳播情形，存在擴散風險。此外，江西鉛山30日發現的本土確診案例未曾離開江西，10月31日九江出現的1名核酸陽性人員為鉛山確診病例同事，確定為鉛山縣確診病例的關聯病例，該地的疫情防控仍存在高度擴散風險。

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