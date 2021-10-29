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玉山攻頂竟吃肌肉鬆弛劑　恐怖藥單曝光...別再分給別人吃啦

▲登山安全以體能鍛鍊最重要，玉山國家公園呼籲山友遵循醫師指示小心用藥。（圖／翻攝「玉山國家公園」官方粉專）

▲登山安全以體能鍛鍊最重要，玉山國家公園呼籲山友遵循醫師指示小心用藥。（圖／翻攝「玉山國家公園」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

登山健行令人心曠神怡，但山區常因缺氧、壓力、睡眠環境等因素造成失眠或高山反應，部份山友會自行服藥來改善；玉山國家公園管理處指出，近期發生2起玉山步道上的救援案例，都是首日就體力幾乎耗盡、隔天一早勉強登頂致身體不適，自行服用止痛藥、類固醇後反而四肢癱軟或陷入昏沉，提醒體能鍛鍊最重要，藥品應自備並遵循醫囑、了解藥性及用藥時機。

玉管處指出，這2起救援案都是山友在第一天從登山口到排雲山莊住宿時，就已精疲力盡，第二天一早勉強登頂，又在下山途中感覺肌肉痠痛、無力等不適症狀，隨後服用丹木斯、止痛藥、肌肉鬆弛劑、類固醇等藥品，或因行程中藥力發作、或因不同藥物交互作用、副作用等，導致其全身癱軟、四肢無力、陷入昏沉等現象。

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玉管處呼籲登山時宜緩慢爬升、循序漸進，避免吸菸或飲酒，平常若無服用藥物習慣，在山上請審慎評估，有藥在身者也切勿共食，因為山友總是熱心，尤其是同隊上山，難免會有「以隊友生死為己任」的革命情感；但用藥需遵循醫師指示，即使是到醫療院所門診拿藥，若用藥時間不對，都有可能讓自己陷入意外風險，即使隊友出現高山症反應，仍建議不要輕易拿任何藥品給隊友吃。

玉管處表示比起備藥，基本的心肺訓練才是爬山前必做的準備：海拔3000公尺以上高山，空氣稀薄、氣溫又低，需要增強肺活量來適應，以免發生高山症（噁心、嘔吐、頭痛等）；心肺訓練包含跑步、游泳、騎自行車，或團體有氧課程，建議至少每個禮拜訓練3、4次，運動時間30到45分鐘，提升耐力與心率，並增加身體長時間劇烈運動後的自我恢復能力。
 

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