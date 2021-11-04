Delta攻入北京！本土已39人確診　全家染疫接觸逾600人

▲北京再度出現本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首都北京市這波源自西北的本土疫情持續擴大。官方統計，截至下午4時，全市本土確診病例已增至39例。其中，有一家5口確診者的密切、次密切接觸者就多達624人。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，Delta變異株傳染性強，北京市這波本土疫情的傳播途徑以「家庭接觸傳播」為主，其次為「棋牌聚集傳播」。

北京市新聞辦3日下午召開防疫工作記者會通報，2日中午12時至3日下午2時，全市新增5例本土確診。為進一步阻絕疫情進入北京，大陸鐵路北京局集團公司3日宣布，暫停發售上饒、天水、黑河、張掖、阿拉善等23個外地疫區共123個車站前往北京的車票。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，北京市這波本土疫情的傳播途徑以「家庭接觸傳播」為主，其次為「棋牌聚集傳播」，這兩種途徑被感染者占確診人數的70%。而這波本土疫情確診者中，已有多個家庭共同居住者被全部感染。

昌平區副區長佟立志表示，經過清查，家住天通苑北二區一家5口確診病例的密切接觸者多達555人，次密切接觸者也有69人，目前均受到管控，核酸檢測均呈陰性反應。

根據統計，北京這一波39例本土確診中，有34例住在昌平區，其餘5例則分布在豐台及海淀區。而這些病例的住處共分布在15個小區。

在確診人數最多的昌平區，有17例住在宏福苑社區，使得這個社區被列為疫情「高風險地區」，也是北京目前唯一的高風險地區。此外，新發現全家均遭感染的天通北苑第二社區則有5例，森林大第家園社區也有3例，這兩個社區被列為「中風險地區」。