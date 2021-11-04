快訊／迎戰「女版3Q」林靜儀　國民黨將派顏寬恒出戰

▲國民黨前立委顏寬恒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨3日正式宣布由曾任民進黨婦女部主任、不分區立委的婦產科醫師林靜儀出戰台中第二選區補選。由於林靜儀爭議極高被封為「女版陳柏惟」，國民黨選務人士透露，為了不讓中二選區居民再被「空降」的政治人物騙一次，由經營在地許久的顏寬恒出戰機率相當高。

國民黨主席朱立倫日前曾表示，國民黨一定推出最強的在地候選人，目前正在地方徵詢當中。國民黨昨（3日）晚間發布新聞稿表示，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，最晚於11月17日的中常會會確定人選。

至於人選是否為顏寬恒，國民黨部台中市主委林敏霖昨向媒體表示，「顏家人很客氣，至今還沒有點頭」，顏家人在地方經營數10年，徵詢其他人選，大家都有共識，都說「嘜啦，應該請顏家人出來選」。

國民黨表示，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請，而國民黨徵召作業要由中常會通過完成提名，因此最晚11月17日的中常會會確定人選。

國民黨指出，民進黨所提名的林靜儀女士過去的言行，大家都會檢驗，在地鄉親對空降的人也很陌生，期待有在地的優秀人選為鄉親服務。