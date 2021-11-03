坦言曾猶豫要不要參選　林靜儀曝最後下定決心關鍵

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，台中第二選區立委補選將於2021年1月9日登場，而民進黨中執會今（3日）下午正式宣布徵召前立委林靜儀角逐。林靜儀坦言，原先對參選一度有點遲疑，但在黨和國家有需要的時候，自己會扛下責任。

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案。（圖／記者林敬旻攝）



▼民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，林靜儀與秘書長林錫耀握手。（圖／記者林敬旻攝）

林靜儀指出，在陳柏惟遭罷免當晚，就接到來自民進黨和台灣基進的電話，詢問自己的戶籍在哪裡，原本她對於參選一度有點遲疑，因為過去一年仍有其他生涯規劃，但面對黨和國家有需要的時候，她會扛下這個責任來。

林靜儀表示，在國家跟黨有需要的時候承擔，這是基進黨、民進黨應有的責任，共同回應支持者的期待，希望可以讓人民再次相信，讓這個地方有更好的地方政治跟發展。

對於投入中二選區補選，林靜儀表示，很遺憾陳柏惟在國民黨操作仇恨的情況下被罷免，但基進黨跟民進黨將再次擔起責任，守護沙鹿、龍井、大肚、霧峰等地的鄉親，也會協助中央的資源進到地方。

林靜儀指出，會借用陳柏惟1年9個月的在地努力，以及自己過去在國會的經驗，結合民進黨長久紮根的黨公職同志，讓第二選區的選民相信，自己可以讓台中第二選區更好、更驕傲。

▼林靜儀接受民進黨徵召，出戰台中第二選區立委補選。（圖／翻攝林靜儀臉書）