林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

政治中心／綜合報導

台中第二選區立委補選於1月9日舉行，民進黨中執會今（3）日於中執會上無異議通過徵召前立委林靜儀投入補選，兼任民進黨主席的總統蔡英文也於會後記者會大讚林靜儀是最強的候選人，「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人」；林靜儀表示，有責任承擔下來，讓台中第二選區有更好的地方政治。

蔡英文表示，台中第二選區本來就不應該有這次補選，上次民進黨與台灣基進合作，好不容易贏下這一席，讓台灣基進前立委陳柏惟進入立法院，但是因為地方派系反撲、政治操作，以些微差距遭到罷免。

蔡英文說，面對補選的挑戰，民進黨與友黨協商，提出最強的候選人，相信大家都很熟悉林靜儀，她曾經擔任民進黨婦女部主任、不分區立委，也是專業婦產科醫師，並擔任無任所大使，為台灣外交拚出路，不僅擁有國際經驗和國際觀，也擁有一顆愛台灣的心，是一名敢言的政治人物，近期「不畏懼抹黑、貼標籤的攻擊」，勇敢講出民進黨對公投四個不同意的立場。

蔡英文指出，防疫期間林靜儀根據醫師專業，讓社會大眾知道如何面對疫情，同時也是位有俠氣、有義氣的人，現在願意挺身而出，為台灣守住這一席；她當場交付任務給林靜儀，不要讓拖累台灣的力量可以見縫插針，用行動證明台灣的民主不會因為罷免被拖後腿，「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人」，一定會贏下立委補選。

林靜儀隨後透過臉書發文表示，身為黨員，與從政同志，我有責任，在國家與黨需要的時候，承擔下來。這不是為了我個人政治生涯的參選，而是基進黨與民進黨，同為堅持本土價值與維護台灣主權的政黨，回應支持者與廣大群眾，應有的責任。

林靜儀說，很遺憾基進黨陳柏惟委員在國民黨傾全黨之力，操作仇恨的情況下被罷免；但是，希望在台中第二選區，讓人民再一次相信，我們是可以、也願意更努力的，贏得人民的託付，往更好的地方政治發展的一戰。

林靜儀表示，我相信基進黨與民進黨都將再擔起責任一同抗中保台，守護沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的鄉親，也會努力在全國性與地方性政策議題上繼續努力，做為為地方選民、團體與國家服務的候選人。

林靜儀強調，「我有信心」，包括柏惟委員一年九個月在地努力，以及我在國會四年的經驗，還有民主進步黨長久當地紮根的黨公職服務基礎上，台中第二選區會更好、更進步、更讓選民覺得驕傲。

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，林靜儀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）



▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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