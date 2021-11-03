人物側寫／蔡英文認證「有俠氣」　林靜儀敢言不畏挑釁被封女戰神

▲民進黨前立委林靜儀。（圖／記者林敬旻攝，下圖皆同）

記者呂晏慈／台北報導

備戰明年台中市第二選區立委補選，民進黨3日正式徵召前立委林靜儀參戰，身兼民進黨主席的總統蔡英文讚美她「有俠氣、有義氣、不畏懼抹黑貼標籤」，黨秘書長林錫耀也說她「最有戰力」；林靜儀長期關注性別議題，為女性與婚姻平權大力奔走，曾被支持者稱作「醫界女戰神」，但同時也屢因犀利言詞惹議，近期更因「10大驚句」被藍營封為「女版陳柏惟」。

林靜儀擁有10年國際醫療服務經驗、逾20年臨床工作經驗，身為婦產科醫師的她，長期推廣女性平權，曾任台灣女人連線理事、行政院婦權會委員、民進黨婦女部主任等職務。她在親手執筆的《診間的女兒》一書如此描述自己：「沒立過什麼不得了的人生目標，結果做了些沒有想過的事：第九屆不分區立法委員、行政院婦女權益促進委員會委員、公務機關和地方政府的性別平等委員會委員......相信人是在有限的選擇中做選擇，幸運要感謝老天，困境該檢討自己。」

林靜儀的從政經歷豐富，除了擔任黨務主管外，2016年以「醫療專業代表」當選民進黨不分區立委，但由於其形象犀利強悍、直率敢言，偶因據理力爭及言詞交鋒登上媒體版面，因此評價毀譽參半，喜歡她的人視她為「醫界女戰神」，反對方則批評她是「女版憤怒鳥」。

例如，2017年11月立法院衛環委員會初審《勞動基準法》修法，放寬7休1，擔任召委的林靜儀被醫界質疑「不挺醫護」，當眾與民進黨立委林淑芬唇槍舌戰，關掉時代力量前立委徐永明的麥克風，而後又遭爆有民眾打電話抗議卻無人接聽，林卻回「助理在大便」惹議，被酸「林靜音」。

2018年6月，環保署宣布限用塑膠吸管政策，林靜儀在臉書貼出用湯匙喝珍奶的照片，反被網友抓包也曾經使用過塑膠吸管，她之後出面受訪反擊說，「要檢討我從出生後用了多少塑膠吸管嗎？」又說網友對她的人身攻擊對環保一點幫助也沒有，應該好好宣導少用塑膠類用品，嗆辣回應引發討論。

2019年11月，《礦業法》修法引發大眾關注，林靜儀發表意見稱「《礦業法》就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子，2017年一度接近有機會完成，結果覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，沒有人有辦法接受妥協的道德瑕疵，已然無解」；遭林淑芬不滿回嗆，「不用老是指著人民的鼻子教訓人民」。

今年6月，林靜儀質疑北市府以快篩陰性、打疫苗解決北農群聚感染案，透過臉書重砲抨擊「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」有網友不滿留言問：「所以，病毒是誰放進來的？」遭林回嗆：「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎？」犀利言詞再度掀起網路熱議。

而後，林靜儀又被護理師張喬瑜反酸「大嬸」、「都快50歲的人了」，過往情史和曾離婚經歷也被翻出；但她對此僅正面回應說，「可能有人認為這樣的言論對我會造成批評貶抑」，這10年來，不斷想要跟女孩子們說的就是，「努力過好妳的人生，勇敢追求你的夢想；感情或關係的結束不要當成自己的失敗，有人愛很好，自己愛自己；更好。」

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